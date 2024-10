Philip Morris, ante su 'año mágico': los productos alternativos al tabaco tradicional representan ya el 40% de sus ventas

La compañía tabacalera estadounidense Philip Morris (PMI) está atravesando uno de los momentos más dulces de los últimos años, algo que ha logrado gracias a uno de los cambios más importantes que se han producido en la industria del tabaco. Este paso tan importante tiene como objetivo potenciar, investigar y desarrollar alternativas al tabaco de combustión, una misión en la que llevan trabajando durante más de una década y que ahora está dando unos resultados inimaginables en su momento.

Según informó recientemente la compañía, ya han conseguido que en torno al 40% de su facturación a nivel mundial provenga exclusivamente de las alternativas a los cigarrillos tradicionales gracias a uno de sus productos estrellas, IQOS, que de acuerdo con lo detallado por la empresa norteamericana, por primera vez ha superado los ingresos obtenidos por Marlboro, su principal hasta el momento, con ventas valoradas en más de 10.000 millones de dólares.

Este crecimiento no es fruto de la casualidad, sino de un cúmulo de decisiones que han provocado que la compañía se posicione a la cabeza de las grandes tabacaleras del mundo, y centrando sus esfuerzos en alternativas menos nocivas que los cigarros de combustión, con una inversión acumulada de unos 14.000 millones de dólares. En palabras del CEO de la compañía, Jacek Olczak, en estos momentos cuentan "con mucha más ambición que el pasado año", y asegura que no podían "imaginar que este producto pudiera reemplazar los cigarrillos normales en un 40% en los últimos años".

Según informaron, los ingresos netos aumentaron un 8,4%, hasta los 9.911 millones de dólares (9.174 millones de euros). Además, el número de cigarrillos y unidades de tabaco calentado fue de 198,585 millones, un 2,6% más que el año anterior, mientras que el de productos orales, como los parches de nicotina o el 'snus', fue de 260,7 millones de unidades.

Otro dato importante es la cantidad de mercados en la que trabajan, ya que actualmente, Philip Morris provee con sus productos a un total de 90 mercados, y destacan la aceptación y el gran papel de algunos países, como Japón, Suecia, Lituania o Italia, donde "han adoptado la innovación rápidamente", destacó el máximo responsable de la empresa.

Para poner en contexto el éxito de PMI, Olczak destaca que se encuentran en una situación similar a la de Amazon o Telsa, que en el mismo período en que la tabacalera ha conseguido 10.000 millones de dólares de ganancias, ellas han obtenido unos 11.000 y 14.000 respectivamente.

Pese a estos grandes resultados, desde la compañía lamentan que todavía haya países que se muestran escépticos ante la implementación de estas alternativas, que según PMI y las evidencias científicos, son un 95% menos dañinas que los cigarrillos tradicionales.

Algunos ejemplos son Turquía o India, donde está totalmente prohibida la venta de estos productos, pese a que en otros países, que sí han permitido la llegada de estas alternativas, la tasa de fumadores ha disminuido de forma más que notable: según apuntan, en el país nipón ya hay más consumidores de tabaco sin humo que 'con humo', y es la primera vez que esto ocurre.

Suecia, por su parte, es considerado ya por la OMS como un país libre de humo, después de que el país nórdico consiguiera reducir la tasa de fumadores por debajo del 5% en su territorio, todo un hito histórico.

Finalmente, el máximo mandatario de la compañía hizo un llamamiento para que los organismos internacionales y gobiernos se conviertan en "aliados" y dejen de ver a PMI como una tabacalera. "Se niegan a escucharnos porque dicen que somos una tabacalera, pero son datos científicos. La nicotina no crea cáncer. Es lo mismo que pasaba con la vacuna del Covid, había quien no quería vacunarse pero existía un razonamiento científico", ha sentenciado, recordando que la OMS (Organización Mundial de la Salud), "se niega incluso a contestarnos".

Pero esto no se centra solo en el número de ventas, beneficios o inversión, sino que va más allá y aborda todo tipo de factores: regulaciones internacionales (y nacionales), percepción de los consumidores, cómo afrontar el problema de la falsificación de tabaco en determinados ámbitos, el acceso del tabaco a menores, etc. Para comprender un poco mejor cómo funcionan estos asuntos regulatorios, la posición de los gobiernos y cuál es la estrategia marcada por la compañía para continuar con este ascenso, El Huffpost tuvo la oportunidad de hablar con Christos Harpanditis, Vicepresidente de Asuntos Exteriores de Philip Morris.

Me gustaría saber qué razones esgrimen los países para no implementar las medidas las alternativas al tabaco en sus países, teniendo en cuenta que las evidencias científicas son bastante claras sobre este asunto.

- Ahora te das cuenta con lo que tenemos que lidiar. Aquí hay que ver la cuestión lógica. Primero, puede ser una cuestión histórica: por los factores históricos, por el historial que hay, etc. y en segundo lugar, puede ser una cuestión ideológica, que implica mantener una postura de no querer aceptar el progreso, ni la tecnología, ni la innovación que está detrás de todo esto. Y después hay un componente que podría ser el tercero, que es una cuestión populista de 'Hay que luchar contra el cigarrillo y el tabaco', pero no se entienden las razones que hay de fondo.

Entonces, si bien nosotros seguimos insistiendo en este punto, también hay que decir que hay algunos que sí han aceptado el progreso y que han progresado en ese sentido. Que se han tomado el tema como algo importante, algo serio. Y aquellos que no lo han hecho es porque no invierten el tiempo en comprender esas soluciones que están ahí porque no les han dedicado el tiempo adecuado.

¿Cree que la tendencia natural en unos años llevará a una legislación unitaria o mayoritaria respecto a este tipo de alternativas, como ocurre con el tabaco, y que ha afectado a nivel mundial en prácticamente en todos los países, de forma que se legalicen estas alternativas en casi todos los países europeos?

- No, si no nos lo tomamos en serio. La tendencia, claro está, es que cada vez más y más países se lo toman en serio. El tema es que al final, lo importante es el peso que se le otorga en las políticas públicas, porque lo que sí estamos viendo es que cada vez más usuarios dejan en evidencia este tipo de políticas. Es evidente que les va mejor y eso a su vez hace que se apoye esa evidencia científica que cada vez es mayor y más robusta. La población ahora es la que está empujando, pero hasta que la política pública (los políticos) no se lo tomen en serio... es complicado.

Por ejemplo, yo no entiendo a España en estos momentos, porque yo considero que España es una sociedad muy moderna que progresa y sin embargo veo que este llamamiento no cala.

¿Cree que puede existir cierto vértigo en muchos países a dar el paso en este tipo de legislación y aceptación a estas alternativa por miedo a que el aumento de la oferta de productos con nicotina puedan suponer que los jóvenes se vuelvan adictos en mayor medida?

- Podría ser lo que has dicho. Pero yo creo que el tema en su totalidad no es esta cuestión de decir 'ah, como no quiero que la juventud se enganche con productos nicotícnicos, entonces prohíbo absolutamente todo. Eso es falta de información. Creo que ese acceso y esas políticas al acceso son las que tendrían que controlar: que nos dejen entrar y que del otro lado haya un control por parte de los estamentos de gobierno, fuerza pública, porque vas a seguir teniendo productos con nicotina que entren de manera ilícita o acceso ilícito a esa juventud. Lo que tienes que hacer es educarlos. Y aquí no se trata de hacer una ley seca, una prohibición no es similar a lo que fue la ley seca de decir como prohibimos, prohibimos todo. Ese no es el control, porque eso en una sociedad occidental moderna, con una prohibición así de contundente no te va a resolver el problema. El problema se resuelve entendiéndolo.

A colación con lo que ha comentado antes de que cada país tiene su propia idiosincrasia, costumbres y factores históricos, ¿puede que se dé el caso de que haya países en los que incluso aplicando las mismas medidas que en Suecia o Japón, que han sido un éxito, fracasen?

- Sí, claro que es diferente en función de cada una de esas idiosincrasias, porque cada cada lugar tiene sus matices, legalidades, etc. El problema radica en que a todos los ciudadanos y consumidores tienes que darles una opción y tienen que tener ese abanico de opciones disponibles. Por otro lado, lo que tiene que hacer el Gobierno es informar. Quizás en primer lugar, es decir: 'si no has empezado, no empieces a fumar. Si fumas, deja de fumar y si no, tienes estas otras opciones que son mucho menos dañinas' y eso es un derecho que está ahí y esa educación se tiene que dar ahí, porque por supuesto que no es lo mismo Malasia, Estados Unidos, Bolivia o España, pero definitivamente sí es algo que se puede ir haciendo.

¿Y en el caso de España, cómo lo ve?

- En España por históricamente y a la gente le gusta fumar y el sabor. La pregunta que hay que hacer en el caso español es: ¿Qué hace sanidad pública con los que fuman y disfrutan el cigarrillo? ¿Qué opciones le das además del cigarrillo? Entonces empiezas a debatir lo otro que es menos dañino y los dejas seguir fumando.

Ustedes inciden mucho en que la prohibición no es la solución, pero me gustaría poner un caso utópico que evidentemente no se va a dar. Cree que la prohibición total de cigarrillos tradicionales de combustión y la implantación inmediata en el caso de que se implantará bien de forma inmediata y sin legalizar toda la alternativa existente, podría tener un impacto positivo y buena aceptación. ¿Cree que pasaría algo parecido a lo que ha ocurrido en Australia, donde se han producido graves disturbios debido a las fuertes limitaciones implantadas por el gobierno respecto a los fumadores?

- El tema es que desde el punto de vista de los políticos, y esto creo que para cualquier sociedad en el mundo occidental, no se trata precisamente de la de la prohibición. Porque si vamos por ese camino, ¿qué va a hacer mañana España; decir que a partir de mañana no puedes fumar? No, no va a funcionar. Va a buscar otro camino por algún lugar para seguir fumando. Entonces me parece que los que hacen las políticas públicas tienen que ser realistas y tienen que decir 'Bueno, el tabaco existe y la gente quiere fumar', no prohibirlo, pero sí promover esas opciones.

Desde su punto de vista, ¿cuál es el mejor ejemplo de entre los más exitosos como Suecia o Japón? ¿Cuál es el más al que se puede tomar como referencia y que ha hecho Suecia, que no puede hacer otro país de del entorno europeo?

- Modelo a seguir, ninguno. España es España y lo que sí puede hacer es decir, 'en países donde las cosas han salido bien como Italia, Suecia, Japón, por ejemplo. Y decir, ¿qué es lo que ha salido bien? Pero también mirar aquellos lugares donde no han salido bien las cosas, como puede ser Brasil o Turquía, y sobre eso crear un diálogo y que los políticos lo tengan en cuenta. Pero yo no puedo decir que España tiene que hacer una política en una dirección u otra.

Respecto al tabaco, al tabaco ilegal que ilegal ni ilegítimo al tráfico de tabaco legítimo que usted ha hecho referencia. De hecho, durante. Según un reciente informe de KPMG junto a Philip Morris en 2023, hay 52.200 millones de cigarros ilegales circulando en Europa, que equivalen a casi 12 mil millones de euros perdidos por los gobierno. ¿De qué manera se podría regular eso para que esa cifra bajara, teniendo en cuenta que es imposible erradicarla por completo? Y si cree que puede deberse a la inacción, falta de voluntad o otro tipo de intereses o presiones de algún otro tipo que se desconocen.

- Creo que no se le presta la atención desde el punto de vista político a un problema muy importante. El asunto es que hay un marco regulatorio que hay que cumplir y una ley que hay que cumplir. Este informe de KPMG lo que hace es concienciar, arrojar luz y sensibilizar al público en general de lo que pasa.

Por otro lado, creo que el tema es que, teniendo en cuenta que es un problema que no se puede erradicar y no lo vas a erradicar de la noche a la mañana, al menos Pero creo que lo que sí hay que hacer es ir a la raíz del problema, hacer un análisis y preguntarse por qué en algunos lugares, al estar prohibido, la opción sea ir por el mercado ilícito.

Puede ser por una cuestión de impuestos o fiscal. Puede ser también por precios desorbitados, como por ejemplo en Francia, donde ahora el precio promedio de cada cajetilla es de 13 a 14 euros. Entonces, ¿qué piensa la gente? 'Yo no puedo pagar 14 euros, así que me voy a la parte ilícita. Pero ha habido lugares donde poco a poco han empezado a reducirlo como Italia, Polonia o Bulgaria.

Respecto a la estigmatización que tienen las tabacaleras (intereses muy poderosos), ¿qué podría decirle a aquellos que consideran que, al ser las productoras del problema, ustedes no tienen legitimidad para ser parte de la solución?

- Creo que el mensaje claro, por si se lo quieres transmitir a España, no es decirles el discurso de que nosotros somos abiertos y transparentes, que lo somos, sino que nos preocupa nuestra salud, la de nuestras familias, la de la gente que fuma en nuestro entorno... Y creo que en el mundo de hoy no debería haber ninguna razón para que las diferentes partes no se pueden sentar alrededor de una mesa de discusión y de debate a buscar esa solución conjunta.