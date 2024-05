Putin tiene los dos ojos puestos en una isla de la UE

Vladimir Putin, el presidente ruso, sigue con su visión expansionista del mundo ruso. Ahora tiene sus ojos puestos en un territorio europeo, la isla sueca de Gotland, según el aviso lanzado por el comandante supremo de las fuerzas armadas suecas de Fuerzas Armadas de Suecia, Micael Bydén.

Gotland, la isla más grande de Suecia con 3.184 kilómetros cuadrados, está estratégicamente ubicada en medio del Mar Báltico, entre Estocolmo y el enclave ruso de Kaliningrado, por lo que defensivamente puede ser un caramelo.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el pasado martes un plan para ampliar las aguas territoriales del país en el Mar Báltico cerca de su frontera marítima con Lituania y Finlandia, lo que ha generado una importante preocupación internacional.

"Estoy seguro de que Putin incluso tiene ambos ojos puestos en Gotland. El objetivo de Putin es hacerse con el control del mar Báltico", ha avisado Bydén a los periódicos de la red editorial alemana RND. "Si Rusia toma el control y sella el Mar Báltico, tendría un impacto enorme en nuestras vidas, en Suecia y en todos los demás países que bordean el Mar Báltico. No podemos permitir eso”, dijo. "El Mar Báltico no debe convertirse en el patio de recreo de Putin donde aterroriza a los miembros de la OTAN", advierte.

Los petroleros rusos en la sombra han sido una presencia reciente en la zona económica exclusiva de Suecia frente a la costa oriental de Gotland. La flota estimada de 1.400 barcos opera fuera del sector marítimo oficial y no forma parte oficialmente de ninguna fuerza armada, por lo que la OTAN tiene poco poder para actuar.

El mes pasado, Suecia dijo que la Comisión Europea buscaría formas de lidiar con la flota petrolera en la sombra de Rusia en su próximo paquete de sanciones, recuerda POLITICO.

Después de ser desmilitarizada en 2005, Suecia reintrodujo tropas permanentes en la isla de Gotland en 2016 , tras la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014. Suecia también se convirtió en el miembro más reciente de la OTAN en marzo , lo que significa que está cubierta por la garantía del artículo 5 de la alianza de que todos los demás miembros defenderse mutuamente si son atacados.

Pero eso ha hecho poco para impedir que Putin se burle de los vecinos de Rusia en el Báltico. "Si Putin invade Gotland, puede amenazar a los países de la OTAN desde el mar. Eso sería el fin de la paz y la estabilidad en las regiones nórdicas y bálticas", concluye Bydén.

Temor en todo el Báltico

Los líderes de la zona del Mar Báltico reaccionaron con cautela ante los informes de que Rusia podría modificar unilateralmente los límites de sus aguas territoriales en la zona. En un borrador de propuesta divulgado por algunos medios rusos, el Ministerio de Defensa de Rusia sugiere modificar las coordenadas utilizadas para medir la franja de aguas territoriales frente a su costa continental y la de sus islas en el Mar Báltico. No quedó claro de inmediato en el borrador si los cambios propuestos cambiarían la frontera o simplemente la aclararían.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis,asegura que las acciones de Rusia son una provocación deliberada, selectiva y en escalada para intimidar a los países vecinos y sus sociedades. Según el anexo de la resolución gubernamental, Rusia tiene la intención de revisar las zonas a lo largo del Istmo de Curlandia, el Cabo Tarán y el Istmo del Báltico en su frontera con Lituania. Landsbergis calificó los planes de Rusia de operación híbrida para sembrar la incertidumbre sobre sus intenciones en el Báltico. También pidió a la OTAN que adopte una posición más dura en lo que respecta a los ataques híbridos y afirmó que la mejor respuesta sería apoyar a Ucrania.

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, dijo a los periodistas en la ciudad de Palanga que el derecho internacional no permite a Rusia cambiar unilateralmente las fronteras, pero también destacó que Rusia nunca ha tenido problemas para violar los acuerdos internacionales y utiliza a Ucrania como ejemplo. Pevkur también afirmó que la gente debe tener cuidado con la información de Rusia, porque: "normalmente se trata de noticias falsas o de operación psicológicas deliberadas".

Y el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, dijo que las provocaciones rusas no son nada nuevo para los Estados bálticos. "La reacción es importante, pero no la reacción exagerada", afirmó: "Rusia nos está poniendo a prueba para ver cómo reaccionamos ante esto. Y como ven, todos quieren saber qué haremos. No saltaremos al fuego. Cada vez que vean algo especialmente de los medios rusos, mi consejo Es muy simple: tenga cuidado porque normalmente se trata de noticias falsas o de operaciones psicológicas) deliberadas".