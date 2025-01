Putin prepara el terreno para romper los acuerdos de paz que estén por venir

La última entrevista que ha realizado el mandatario ruso en televisión, hecha por el periodista y propagandista ruso Pavel Zarubin el pasado 28 de enero, ha dejado ciertas incógnitas sobre la posibilidad de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania después de que Putin afirmase que el poder de Zelenski es "ilegitimo" y que, por lo tanto, no puede retirar el decreto firmado en 2022 que prohíbe las negociaciones con él.

"Debido a su ilegitimidad, Zelenski no está en condiciones de firmar nada, pero si desea participar en negociaciones, puedo perfectamente designar a las personas que las lleven a cabo. La firma de un acuerdo final es una cuestión crucial, ya que se trata de garantizar la seguridad tanto de Ucrania como de Rusia, en una perspectiva histórica a largo plazo", subrayó el mandatario durante su intervención.

Además, el ruso, quien lleva en el poder desde el año 2000, afirmó falsamente que el Parlamento de Ucrania podría anular el decreto, aunque en verdad no está dispuesto a hacerlo. "Según la constitución ucraniana, el Presidente no puede prorrogar su mandato, ni siquiera en tiempo de guerra. Solo el órgano representativo, el parlamento del país, la Rada, tiene poder para decidir sobre una prórroga, pero el mandato del Presidente dura legalmente cinco años, no más, tras los cuales su poder pasa al Presidente de la Rada", aseguró Putin.

Además, tal y como recordó el Instituto de Estudio para la Guerra (ISW), la Constitución ucraniana no permite que el Parlamento de Ucrania cancele los decretos presidenciales, lo que provoca su ilegalidad. También recordó la organización el hecho de que el ruso lleva calificando de “ilegítimos” a todos los gobiernos ucranianos desde 2014, aunque en ese mismo año firmaron los acuerdos de Minsk. Ahora, las declaraciones del mandatario ruso han dejado algunas dudas sobre si cumplirá los acuerdos que se puedan alcanzar en un futuro próximo, pues los considera "ilegítimos".