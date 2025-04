Occidente mete presión a Putin sobre el alto al fuego y afirma que "Rusia le debe una respuesta a EEUU"

Los aliados de la OTAN urgieron ampliamente a Rusia a aceptar sin condiciones y sin más dilación un alto el fuego en Ucrania, y dejaron claro que le corresponde dar cuanto antes una respuesta a Estados Unidos, país que ha impulsado los contactos diplomáticos entre ucranianos y rusos.

“Obviamente, ahora la pelota está en el tejado ruso. Así que tenemos que ver qué ocurre”, indicó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una rueda de prensa al término de dos días de reunión de los ministros de Exteriores de la Alianza.

Rutte elogió los esfuerzos diplomáticos de EEUU para poner fin al bloqueo de la situación en Ucrania, así como por que sume a los países europeos y a Ucrania, “porque son partes implicadas y es su país”, respectivamente, apuntó. Aseguró que Estados Unidos, al igual que el resto de aliados, sigue viendo “absolutamente” a Rusia como la mayor amenaza para la Alianza.

Periodo razonable



Diferentes aliados expresaron que Rusia no puede dilatar sine die las conversaciones con Estados Unidos, y su secretario de Estado, Marco Rubio, zanjó en declaraciones a la prensa que espera saber “en cuestión de semanas, no de meses”, si Moscú “se toma en serio la paz” en Ucrania.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó en una comparecencia junto a su homólogo británico, David Lammy, a su llegada a la reunión, que Rusia “debe una respuesta a Estados Unidos, que ha trabajado muy duro para presentar un esfuerzo de mediación y una propuesta de alto el fuego”.

"Tienen que dar una respuesta. Tiene que ser sí. Tiene que ser no. Tiene que ser una respuesta rápida", enfatizó. Y aseguró que, en este momento, el “principal problema” es que el presidente ruso, Vladímir Putin, “está procrastinando, está tratando de evitar esas conversaciones de paz, y nuestra responsabilidad como amigos y socios de Ucrania es aumentar la presión sobre Vladímir Putin para conseguir que se siente en la mesa de negociación”.

“Ucrania no es el obstáculo para la paz. La pelota está ahora en el lado ruso”, recalcó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, que también participó en la reunión. Consideró “obvio quién quiere la paz y quién quiere la guerra”, y pidió aumentar la presión a Rusia para que acepte la paz. "No debemos permitir que Rusia dé largas al asunto", apostilló.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que "Ucrania ha demostrado su voluntad para la paz" y que "ahora le toca a Rusia demostrar si quiere paz o si prefiere seguir con su guerra de agresión". "Rusia tiene que decir sí al alto el fuego que está encima de la mesa dentro de un periodo razonable. No podemos estar eternamente esperando", señaló Albares.

Su homólogo estonio, Margus Tsahkna, afirmó que Putin no apuesta por la paz ahora mismo sino que “está pidiendo más, pide nuevas condiciones”. “Debe haber líneas rojas en la mesa”, argumentó.

“Está muy claro: Rusia ha atacado a otro país y no ha renunciado a sus objetivos”, alertó por su parte la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien añadió que, “a menos que hagamos nuestros deberes en gasto en defensa, estaremos bajo amenaza nosotros mismos”.

Gasto militar

Los aliados abordaron en esta ministerial el incremento del gasto en defensa, cuyo objetivo se espera elevar del 2% del PIB a una nueva cifra que se baraja entre el 3 y el 3,5%.

Rutte instó a que las discusiones entre aliados sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios comerciales se mantengan “separadas” y que no interfieran en el objetivo de defensa común.

Reconoció, no obstante, que “siempre puede ser un problema que el dinero que esperabas que hubiera no esté ahí debido a la inflación o al hecho de que el PIB no esté creciendo como preveías”.

Por su parte, Rubio insistió en su mensaje de gastar el 5% del PIB en defensa: "No digo de hoy para mañana, pero creemos que es lo que deben gastar los aliados de la OTAN (…) para afrontar los retos que ha identificado"

El secretario de Estado estadounidense, dijo que "la buena noticia es que todo el mundo, en líneas generales, con un par de excepciones, está gastando más en defensa hoy en día que hace tres, cuatro, cinco años atrás". "Las tendencias son positivas, pero deben continuar", concluyó Rubio.