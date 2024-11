Putin responde a Merkel por el episodio del perro: "Sólo quería un ambiente agradable"

La excanciller alemana Angela Merkel presentó hace unos días sus memorias, en las que, entre otras anécdotas, contó que el presidente ruso, Vladímir Putin, soltó a su perro durante una reunión a pesar de que sabía que la política temía a estos animales. Un gesto, según ella, que servía como una "demostración de poder". "Mostró al público, a otro nivel, cómo pretendía mandar señales", sostiene en sus páginas.

Putin, sin embargo, ha asegurado este jueves que desconocía la fobia de Merkel. "Como le dije a Merkel, no sabía que tenía miedo a los perros", ha manifestado durante una visita oficial a Kazajistán al ser preguntado por un periodista sobre el incidente, ampliamente recordado por una icónica fotografía que capturó a Merkel visiblemente incómoda ante la presencia del perro, mientras Putin observaba sonriente.

Así, el líder ruso ha aseverado que, de haberlo sabido, nunca habría permitido que el animal estuviera presente. "Mi intención era, al contrario, crear un ambiente relajado y agradable", ha explicado, provocando sonrisas entre algunos periodistas presentes. Incluso se ha dirigido directamente a la exlíder alemana: "Angela, perdóname, no quería causarte incomodidad".

Un recuerdo distinto

En sus memorias publicadas esta semana, Merkel ofrece una versión diferente del episodio ocurrido en Sochi, en el sur de Rusia. La exmandataria asegura que el incidente fue premeditado y una forma de "mostrar poder" o de "ponerla bajo presión". "Quédate tranquila, concéntrate en los fotógrafos, esto no durará mucho", recuerda haberse repetido a sí misma mientras el perro se acercaba para olfatearla.

La fobia de Merkel a los perros, originada en su infancia tras ser mordida, era bien conocida. Según ella, su equipo había solicitado expresamente al Kremlin que evitara la presencia de Konni en las reuniones, una petición que Putin habría respetado en un encuentro anterior en 2006, cuando, en lugar de llevar a su perro, le regaló un peluche de perro blanco y negro. "Me dijo que no mordía", comenta Merkel sobre ese gesto.

Al contrario que la antigua líder alemana, el presidente ruso es un gran amante de los animales y ha mostrado en varias ocasiones su apego por Konni, quien fue un regalo de Sergey Shoigu, actual ministro de Defensa de Rusia.

Postura respecto a la guerra

En lo que concierne al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Merkel, que gobernó Alemania entre 2005 y 2021, defendió el martes su oposición en la cumbre de la OTAN de 2008 a allanar el camino a Ucrania y a Georgia al ingreso a la alianza, ya que, según argumentó, extender una hoja de ruta no hubiera favorecido la seguridad de Kiev.

El proceso de adhesión hubiera sido lento y durante ese tiempo Ucrania no hubiera estado cubierta por la cláusula de defensa mutua de la OTAN y habría sido vulnerable a una agresión rusa, por lo que la integración en la alianza no hubiera supuesto un "plus de seguridad", dijo.

Por otra parte, defendió que su decisión de mantener las relaciones con Rusia tras la anexión de Crimea en 2014, lo que atribuyó a intereses no solo económicos, sino también políticos. "Personalmente, a posteriori, no me parece un error", declaró Merkel al ser preguntada por la periodista Anne Will.