¿Qué dice exactamente el inminente acuerdo de alto al fuego que negocian Israel y Hamás?

Después de 466 días de la incursión militar de Israel sobre la Franja de Gaza, en respuesta a los brutales atentados de Hamás del 7-O que segaron la vida de 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, y después de 46.600 palestinos muertos -la mayoría mujeres y niños- y de 110.000 heridos; la posibilidad de un alto al fuego en el enclave palestino es muy real. Tras 15 meses de destrucción y horror indelebles.

Todos los síntomas han ido poniéndose sobre la mesa en las últimas semanas, propiciando un sentir en la comunidad internacional de que no estamos ante otro paso en falso o giro inesperado de última hora que echará todo al traste. Los principales medios de comunicación israelíes dan por bueno que habrá pacto de forma inminente.

Los principales actores políticos en el conflicto también lo creen así. El Gobierno de Qatar, uno de los principales interlocutores, ha afirmado este martes que "se está más cerca que en cualquier otro momento en el pasado", mientras Hamás habla de "etapa final". El presidente estadounidense saliente, el demócrata Joe Biden, también se ha pronunciado en la misma línea en un discurso esta madrugada. Su último discurso de política exterior en el que no ha ocultado cuál es el broche con el que quiere despedir su polémico mandato. Lograr la tregua en Gaza y materializar un plan de paz que calme la convulsa situación en Oriente Próximo y Oriente Medio.

Algo que Biden no ha conseguido a pesar de haber amenazado y protagonizado un tira y afloja inédito con el mandatario israelí, un Benjamin Netanyahu que espera con ansias la llegada de un Donald Trump más escorado a los intereses israelíes. Intereses que van más allá de la seguridad en su propia región y son impulsados por los grupos ultranacionalistas o directamente sionistas que defienden la anexión de Gaza y Cisjordania.

Estas son las claves de todo lo que se habría pactado en cuanto a fechas, liberación de rehenes, retirada de tropas de la Franja y la mayor incógnita. La futura relación con los territorios palestinos ocupados.

¿Qué día se prevé de inicio para el alto al fuego?

Según recogen relevantes medios como The Times of Israel o el diario progresista Hareetz, el acuerdo para un alto al fuego es una realidad que incluso ya tiene fecha de inicio prevista. El próximo jueves 16 de este enero, es decir, en dos días, si bien hay otras publicaciones que apuntan a que el acuerdo ya podría ser anunciado este mismo martes 14. Así lo sugiere el propio rotativo neoyorquino The Wall Street Journal.

¿Cuántos rehenes tomados por Hamás y de qué forma se liberarían?

El de los rehenes ha sido el factor que más influido en anteriores conversaciones -tanto las que llegaron a buen puerto en los primeros compases del conflicto como las que no-, pero también ha sido un elemento de presión sobre el Ejecutivo israelí, una coalición de formaciones en la que el Likud de Netanyahu depende de formaciones ultras y en el que cualquier fisura en lo que sea mantener activa la operación sobre Gaza o rebajar la presión armada enciende la ira y amenazas de sus aliados.

Según The Times of Israel, lo acordado hasta ahora comprende la liberación de tres rehenes el día en que se active el alto al fuego, previsiblemente el jueves. De hecho, medios locales informan de que ya se están realizando preparativos en el paso egipcio de Rafah para esa entrega. Ese gesto deberá ser respondido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) con una retirada de tropas en las zonas pobladas de Gaza.

Posteriormente, y en el marco de una primera fase de liberación, el grupo armado palestino entregará un total de 33 rehenes, pero los considerados "humanitarios". Es decir, solo niños, mujeres, ancianos y enfermos. Los únicos militares que se entregarían en ese lapso serían las mujeres de las IDF secuestradas. Hay desconfianza sobre este punto, como la ha habido en el pasado, pues Israel no ha podido verificar que esos rehenes siguen con vida.

Si todo sale bien, se abrirían negociaciones para una segunda fase de entrega de rehenes. Esta comprendería liberar a los restantes, un grueso de soldados varones y hombres en edad militar, además de los cuerpos de los rehenes asesinados. Eso sí, las tropas israelíes no abandonarían Gaza del todo y se quedarían en una suerte de área de amortiguación a designar y con el objetivo solo de proteger zonas israelíes fronterizas. Por supuesto, Tel Aviv tampoco renunciaría al control fronterizo del enclave y Egipto, es decir, la línea denominada Corredor Filadelfia.

¿Qué entregará Israel a Hamás a cambio?, ¿qué pasará con el cuerpo del cerebro de los atentados del 7-O?

A cambio de esa entrega de rehenes, Israel desbloqueará lo que se había guardado en anteriores negociaciones. El as en la manga que se reservaba son los "activos" que más desea Hamás, terroristas de alto nivel y un número alto, pero indeterminado de presos palestinos.

Sin embargo, no está claro donde estaría la línea roja de Israel a la hora de liberar prisioneros palestinos. Podrían entrar presos con delitos de sangre, pero no serían liberados en Cisjordania -el otro territorio ocupado Palestino-. Además, en ningún caso aquellos que hayan participado en los atentados del 7-O.

La cadena saudí Al-Hadath incluso ha publicado que Israel ha facilitado a Hamás un listado con centenares de presos que podrían ser liberados. No obstante, no entrarían por ejemplo figuras de la talla de Marwan Barghouti, líder de la Intifada condenado a varias cadenas perpetuas.

En este sentido, Hamás ha tratado de conseguir que Israel entregase el cadáver de su líder asesinado por el Ejército israelí y el considerado como el cerebro de los atentados del 7 de octubre, Yahya Sinwar. Tel Aviv se ha negado en redondo. En palabras de un funcionario: "No sucederá. Punto".

¿El acuerdo tiene detractores?, ¿hay pugna entre la Administración Biden y la futura de Trump?, ¿qué pasa con el Gobierno israelí?

Con todo, y aunque los indicadores de que el acuerdo puede llegar a materializarse, esa posibilidad no ha estado exento de críticas y ha contando incluso con una manifestación en su contra. En sintonía con el fuerte sentimiento ultranacionalista que crece en Israel al calor del movimiento que reclama Gaza y Cisjordania como parte de Israel -contraviniendo una vez más el derecho internacional-.

Por un lado, hay tensión al otro lado del charco, donde la futura Administración Trump también ha movido ficha para no quedarse fuera de este acuerdo histórico que podría producirse incluso ya con el republicano nuevamente sentado en el despacho oval. Lo cierto es que Israel trabaja con ambos, al sumarse el funcionario seleccionado por Trump, Steve Witkoff, al enviado de Biden, Brett McGurk.

Donde todo podría saltar por los aires, en realidad una constante a lo largo de estos últimos meses, es en el Gobierno de Israel. Ya se está preparando una conjura en el ala ultra si Netanyahu acaba dando luz verde a este acuerdo -no, no tendría que ser votado por el Parlamento israelí-. Según Hareetz, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha insta a su socio de extrema derecha, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich , a unirse para abandonar el gobierno si se aprueba el acuerdo de rehenes.