Rumanía se adelanta a España con el súper caza de quinta generación

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado luz verde a la venta militar extranjera (FMS) solicitada por Rumanía para adquirir los aviones F-35 Lightning II. En total, el país europeo recibirá 32 aeronaves, junto con un motor de repuesto y el equipamiento relacionado, por un valor de 7.200 millones de dólares (equivalentes a 6.500 millones de euros), en un acuerdo entre gobiernos considerado el más costoso en la historia de Rumanía.

La notificación de esta venta incluye una variedad de artículos no clasificados como Major Defense Equipment (MDE), entre los que se encuentran sistemas de comunicaciones seguras, piezas de repuesto, dispositivos de prueba y otros equipos de apoyo. No obstante, es llamativo que no se mencionan armas en la notificación, a pesar de que recientemente se aprobaron ventas de misiles AIM-9X y AIM-120C-8 bajo el mismo programa de Ventas Militares al Extranjero, detalla la web especializada Zona Militar.

España, por ejemplo, no cuenta aún con estos cazas, aunque los pretende. A lo largo de este año han sido múltiples las especulaciones sobre si se avanzaba o no en la adquisición. Está en estudio, pero no confirmada.

En septiembre, el Gobierno de Rumanía anunció su intención de comprar 32 unidades del F-35 fabricado por el titán Lockheed Martin. Este acuerdo también abarca servicios de logística, entrenamiento, simuladores de vuelo y armamento.

El ministro de Defensa rumano, Angel Tilvar, informó que las primeras entregas de las aeronaves no se realizarán antes de 2030. Aunque la notificación del FMS no detalla cuándo comenzarán las entregas, tampoco especifica si los aviones serán fabricados en Fort Worth, Texas, en Cameri, Italia, o si se tratará de una producción conjunta entre ambas ubicaciones.

"El acuerdo fortalecerá la capacidad de Rumanía para hacer frente a amenazas tanto presentes como futuras, dotándola de mejores herramientas para realizar misiones de autodefensa y garantizar la seguridad regional. También incrementará la interoperabilidad con Estados Unidos y otros miembros de la OTAN", afirmó el Departamento de Estado en un comunicado. Además, se resaltó que esta venta “refuerza la seguridad de un aliado clave de la OTAN, que desempeña un papel vital en la estabilidad política y económica de Europa”.

Inicialmente, cuando se presentó la propuesta al Gobierno rumano, se esperaba que el costo del acuerdo fuera de 6.500 millones de dólares. Este gasto es una respuesta directa al aumento del presupuesto de defensa al 2,5% del PIB de Rumanía, como resultado de la invasión rusa de Ucrania, país con el que comparte una frontera de 650 kilómetros.

Rumanía avanza en la compra del F-35 y modernización de su flota aérea

A principios del verano, Rumanía informó que el programa F-35 de Rumanía está actualmente en la fase de Carta de Oferta y Aceptación (LOA). En esta etapa, el país espera la respuesta de Estados Unidos, prevista para el otoño, que podría estar vinculada al caso FMS recientemente aprobado. Una vez que Washington responda, se conocerán más detalles sobre los aspectos técnicos, financieros y de cronograma del programa, el cual será el más costoso en la historia de Rumanía.

Cuando los primeros F-35A lleguen, la Fuerza Aérea Rumana operará tres escuadrones de F-16 desde las bases aéreas de Câmpia Turzii y Fetesti. Además, Rumanía planea adquirir 16 aviones F-35 adicionales en el futuro, aunque aún no se ha establecido un cronograma para esta compra.

El año pasado, Bucarest acordó la adquisición de 32 aviones F-16 Block 20 de segunda mano provenientes de Noruega por un valor de 400 millones de dólares. Esta compra complementa los 17 cazas F-16A/B Block 15 Mid-Life Upgrade (MLU) que Rumanía adquirió a Portugal en 2016 y que se entregaron en su totalidad hasta 2021. Hasta la fecha, la Fuerza Aérea rumana ha recibido nueve de los 32 aviones adicionales y se prevé que la entrega completa se realice para finales de 2025.

También en 2022, se aprobó otro programa de ventas militares extranjeras (FMS) para la modernización de estos 32 F-16, con un costo total de 105 millones de dólares. Se estima que estos cazas tienen una vida útil restante de diez años, tiempo durante el cual se espera que los F-35 estén operativos en Rumanía a partir de la década de 2030, cuando los F-16 comiencen a agotarse.

En mayo de 2024, Estados Unidos aprobó la venta de hasta 300 misiles aire-aire AIM-9X Sidewinder, junto con 40 unidades de guía táctica AIM-9X Block II, 40 misiles de entrenamiento cautivo (CATM) y 20 unidades de guía CATM, todo destinado a equipar los aviones F-16, en un acuerdo valorado en 340,8 millones de dólares.

Unos meses después, en agosto, se aprobó otro FMS para la adquisición de 186 misiles aire-aire de alcance medio avanzado (AMRAAM) AIM-120C-8 y cuatro secciones de guía, por un costo estimado de 592 millones de dólares. Aunque no se especificó si estos misiles serán utilizados en los F-16 o F-35, tampoco se mencionaron variantes de entrenamiento del arma.

En 2023, la Fuerza Aérea Rumana retiró del servicio el icónico MiG-21 LanceR tras 61 años de servicio, siendo el avión más longevo de la fuerza aérea rumana. Este modelo realizó su último vuelo en Boboc, al este de Rumanía. Se espera que en menos de una década, el país pueda desplegar un avión de combate de quinta generación.

Dónde están

La reciente aprobación de la venta militar extranjera de aviones F-35 a Rumanía sigue el camino iniciado por Grecia, que formalizó un acuerdo similar en julio de 2024. El F-35, un avión de combate de quinta generación, ha sido seleccionado por numerosos países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Canadá, Australia, Dinamarca, Noruega, Israel, Japón, Corea del Sur, Bélgica, Polonia, Singapur, Finlandia, Suiza, Alemania, República Checa, Grecia y ahora Rumanía. Esto confirma al F-35 como la opción predilecta de los aliados de la OTAN y otros socios internacionales.

Actualmente, el F-35 opera desde 32 bases en todo el mundo, con 10 países que lo utilizan en sus propios territorios. Hay casi 1.000 aviones F-35 activos, que en conjunto han acumulado más de 860.000 horas de vuelo. Además, varios de los países usuarios están considerando ampliar sus flotas en los próximos años. Se espera que, para la década de 2030, más de 600 unidades del F-35 estén operativas en más de 10 naciones europeas.

“El F-35 ha sido una de las herramientas de integración más eficaces para la OTAN desde el final de la Guerra Fría”, señaló el general James Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África.

Este avanzado caza no solo mejorará la interoperabilidad en el aire, sino también en tierra. Ejercicios realizados en Europa han demostrado que el personal de mantenimiento terrestre puede trabajar tanto en sus propios aviones como en los de otras naciones, en un proceso denominado “cross-service”. Este enfoque permite que equipos de cualquier país con F-35 colaboren en la recarga, reabastecimiento y mantenimiento de cualquier F-35, sin importar su origen.

El general Hecker, en 2022, destacó la importancia de esta capacidad de cooperación. “Es imperativo en tiempos de guerra poder hacer esto. Puede haber situaciones en las que un F-35 estadounidense tenga que aterrizar en una base aérea extranjera, o incluso planificamos enviar los aviones a otra base sin el equipo necesario. Por eso, queremos garantizar que cualquier F-35 de cualquier nación pueda ser mantenido por personal de otro país, no solo para reabastecerlo, sino también para rearmarlo”, explicó Hecker.

Este nivel de integración asegura que los aliados de la OTAN mantengan una capacidad de respuesta rápida y eficiente, maximizando el potencial del F-35 en operaciones conjuntas y fortaleciendo la defensa colectiva.