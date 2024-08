Rusia activa el botón del pánico: llamamiento urgente a los ciudadanos con instrucciones muy particulares

El Ministerio del Interior de Rusia ha emitido un memorando para los habitantes de las regiones de Kursk , Belgorod y Bryansk, fronterizas con Ucrania, en el que avisa contra el uso de CCTV y sitios de citas. Su objetivo: impedir que Kiev recopile información de inteligencia durante su ofensiva en esas regiones.

El comunicado, lanzado este martes, avisa de que el Gobierno y las tropas de Ucrania pueden hacerse con datos de inteligencia de forma remota a partir de imágenes de CCTV y del uso de aplicaciones para ligar, que pueden permitir "la recopilación encubierta de información", especialmente por las capacidades de geolocalización de estas app.

"El enemigo está identificando masivamente rangos de IP en nuestros territorios y conectándose de forma remota a cámaras de videovigilancia no protegidas, observando todo, desde patios privados hasta carreteras y autopistas de importancia estratégica", describe el texto, difundido por el diario ucraniano Kyiv Post, que cita a la agencia rusa Interfax. "En este sentido, si no hay una necesidad urgente, es mejor no utilizar cámaras de videovigilancia", dijo el ministerio.

Por lo anterior, "se desaconseja encarecidamente utilizar servicios de citas online. El enemigo utiliza activamente esos recursos para la recopilación encubierta de información", añadió.

Molfar, una empresa ucraniana de evaluación y análisis de riesgos, ya ha atraído anteriormente a miembros solitarios de las tropas rusas a sitios de citas para compartir información que luego se transmite al ejército ucraniano, según ha publicado con regocijo la prensa local.

El Ministerio del Interior de Rusia también pidió a los lugareños de estas localidades y ciudades fronterizas que dejaran de publicar imágenes de sus cámaras en las redes sociales, sean fotos o vídeos, o de compartir transmisiones en vivo mientras conducen, ya que podrían mostrar sin darse cuenta equipos militares desplegados en las vías públicas de la zona.

Ya en mayo, un vídeo mostraba a tropas rusas disparando cohetes desde una carretera en la región de Belgorod rodeadas de automóviles civiles en medio de su ofensiva en la región ucraniana de Jarkov. Acabó en canales de mensajería instantánea y en redes sociales y generó un pequeño escándalo en la región.

Órdenes adicionales para las tropas rusas

El ministerio también ha emitido órdenes adicionales, específicas, para el personal militar y policial local, con el fin de evitar aún más filtraciones de inteligencia. Estas medidas incluyen la eliminación de todas las etiquetas de geolocalización e información personal identificable de sus dispositivos.

También se aconsejó a las tropas que no abrieran enlaces no reconocidos y evitaran el uso de dispositivos que contengan información tanto oficial como personal en circunstancias "cuando el enemigo pueda obtener acceso físico a ellos".

"Es necesario controlar y moderar los chats, y eliminar rápidamente de ellos las cuentas de las personas que han sido capturadas por el enemigo, así como las cuentas de las personas a cuyos teléfonos el enemigo ha tenido acceso", sostiene.

El Ministerio del Interior también advirtió a las tropas que desactivaran la función "Personas cercanas" en Telegram y cambiaran sus apodos en las redes sociales que pudieran indicar su afiliación militar. "Si su número aparece en los resultados de búsqueda registrados por terceros como 'Lesha FSB', 'Pasha Rosgvardia', 'Misha 123 Regiment', este número debe cambiarse, está comprometido", dijeron en el servicio de prensa ministerial.

Ucrania lanzó una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk el 6 de agosto, lo que llevó a la declaración de emergencias federales en la región y más tarde en la vecina región de Belgorod. El lunes pasado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya dijo que Ucrania han capturado un centenar de asentamientos en la región rusa de Kursk, dándole la vuelta a la guerra con una insólita invasión de la Federación.