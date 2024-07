Rusia confirma el gran apagón en los JJOO

Rusia ha tomado una decisión no vista desde la Guerra Fía y no transmitirá los Juegos Olímpicos de París este veranos, según ha informado el medio de noticias ruso Sports.ru. El medio calificó la decisión de no transmitir los juegos ni en la televisión estatal ni en los servisio de streaming como una "decisión política".

Además, el mismo medio citó a una fuente anónima que dijo que en el clima actual era "imposible mostrar los Juegos Olímpicos sin la bandera y el himno [rusos]", según ha citado Novaya Gazeta Europe.

Tras la invasión rusa de Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin el 24 de febrero de 2024, el Comité Olímpico Internacional prohibió a Rusia competir, aunque en ese momento todavía estaba cumpliendo una suspensión de dos años de todas las competiciones deportivas internacionales emitida después de que se revelara su masivo programa de dopaje patrocinado por el Estado en 2019.

Sólo 15 atletas rusos han decidido participar en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto en París, bajo bandera neutral.

La última vez que los medios rusos decidieron no transmitir los Juegos Olímpicos fue en 1984, cuando la URSS boicoteó los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles debido a lo que llamó “la histeria antisoviética fomentada en los Estados Unidos”. Sin embargo, esto fue una venganza apenas velada por un boicot liderado por Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 por la invasión soviética de Afganistán.