Los reclutas rusos evacuados de la región de Kursk tras el inicio de la ofensiva ucraniana en la región fronteriza se han visto obligados a firmar contratos por los que son enviados a luchar en la línea de contacto, según el medio Ukrainska Pravda. Aproximadamente 150 reclutas, que anteriormente habían logrado huir de las zonas fronterizas, están ahora estacionados en una unidad militar cerca de la ciudad.

Las madres de estos jóvenes declaraon que se les dijo que serían enviados "después de las unidades de asalto" para "limpiar el territorio" y se les prometieron beneficios y "paga de combate" de entre 40 y 45 euros por días.

"Mi hijo me llamó y me dijo que les habían dicho: 'De todas formas, tendrás que ir, pero te daremos una paga por combate, te entrenaremos un poco y te enviaremos con las tropas de asalto. Y si no estás de acuerdo, te juzgarán y te enviarán a luchar de todas formas, no podrás escapar'. Así que están planeando enviarlos allí de todas formas. Están tratando de presionarlos psicológicamente, manipularlos y enviar a nuestros hijos a este infierno", según ha dicho una de las madres al medio Verstka.

Otra mujer agregó que su hijo y otros reclutas supuestamente están siendo persuadidos a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso. La mujer también mencionó que su hijo, que fue llamado al servicio militar en la región de Bélgorod y se encontraba en Kursk desde abril, no se comunicó con ella durante cuatro días después de la incursión ucraniana.

Además, se quejó ante los periodistas de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no cumplió su promesa de no enviar reclutas a la llamada "operación militar especial", iniciada por el mandatario hace casi dos años y medio.

"Nuestro presidente dijo que los reclutas no debían participar en la operación militar especial. Se suponía que él no participaría en combate. ¿Por qué ha sucedido esto? Ha visto cosas que no debía haber visto. Si querían que defendieran las fronteras, ¿por qué no los prepararon?", se quejó la mujer.