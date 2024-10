Se revela lo que ha entregado Putin por los soldados norcoreanos: "Catástrofe nuclear"

Primero lo denunció Corea del Sur. Luego lo confirmó Estados Unidos. Al parecer, hay soldados de Corea del Norte en suelo ruso, formándose para entrar en combate en Ucrania, país invadido desde febrero de 2022. Y eso puede cambiar por completo el conflicto, tal y como lo conocemos.

Para Corea del Norte, enviar partes de su ejército regular a Rusia equivale esencialmente a intercambiar carne de cañón por material, porque a cambio de poner manos ante la falta de personal de los de Vladmir Putin, los de Kim Jong-un recibirán, como mínimo, un conjunto de tecnologías nucleares que ya están preparadas. Jugosas.

Se trata de soluciones en el ámbito de las armas nucleares tácticas de bajo rendimiento y de los sistemas de misiles lanzados desde submarinos, según ha declarado el jefe de la Inteligencia de Defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, en una entrevista concedida a The Economist.

En la web especializada Defense Express añaden que la obtención por parte de Corea del Norte de "armas nucleares tácticas de bajo rendimiento" no sólo supone una amenaza muy grave para Corea del Sur, sino una situación catastrófica para su seguridad. Ya posee armas nucleares; en 2004 realizó pruebas de bombas atómicas y, en 2017, de un arma termonuclear. Se estima que posee unas 50 ojivas nucleares. Además, tiene material para crear hasta 70-90 más, con un estimado de 60-80 kg de plutonio y de 280-1.500 kg de uranio enriquecido, según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Sin embargo, "teniendo en cuenta el nivel tecnológico actual de Corea del Norte, estamos hablando de ojivas nucleares que probablemente sólo puedan ser montadas en misiles". No tienen por qué ser necesariamente de alcance medio o intercontinental, "ya que el alcance del KN-23 táctico es suficiente para cubrir toda Corea del Sur". "Puede llevar una ojiva nuclear, ya que su carga útil alcanza los 1.000 kilos, y en una variante específica, el Hwasongpho-11-Da-4.5, puede transportar 4,5 toneladas con un alcance de 320 km. En este contexto, la miniaturización no es un requisito", añade la web.

"La única dirección lógica para trabajar en la tecnología de miniaturización sería la de incorporar estas ojivas en proyectiles de artillería". Esta tecnología ha sido desarrollada por los Estados Unidos y la URSS desde los años 50 y 60. El arsenal soviético contaba con una cantidad significativa de proyectiles de artillería nuclear de 152 y 203 mm, así como de proyectiles de mortero nucleares de 240 mm. Por eso Rusia es tan importante para ellos, es el paso que necesitan.

Al mismo tiempo, para Corea del Norte, obtener la capacidad de producir proyectiles de artillería nuclear significa convertir miles de sus obuses de 152 y 170 mm en portadores de armas de destrucción masiva. El sistema de artillería autopropulsada M-1989 Koksan de 170 mm tiene un alcance de hasta 60 kilómetros con un proyectil activo-reactivo, lo que es más que suficiente para alcanzar el centro de Seúl desde territorio norcoreano.

La potencia de estos proyectiles de artillería nuclear podría oscilar entre 2 y 3 kilotones, si se toma como base la munición nuclear de la era soviética, y hasta 40 kilotones, si se consideran los ejemplos estadounidenses. La potencia real suele elegirse en función de las necesidades de uso de armas nucleares tácticas de bajo nivel, como por ejemplo para destruir un punto fuerte. Sin embargo, en el paradigma de Pyongyang, el objetivo claro de la artillería nuclear probablemente sería atacar ciudades.

Para Corea del Sur, la adquisición de tales capacidades por parte de Corea del Norte sería catastrófica. Seúl invierte importantes recursos en la búsqueda y destrucción de lanzadores de misiles balísticos y tiene la capacidad de interceptarlos, pero en caso de utilizar proyectiles de artillería nuclear, contrarrestarlos resulta imposible.

"No es realista destruir toda la artillería norcoreana antes de que empiece a disparar, ya que actualmente no existen tecnologías para interceptar en masa los proyectiles de artillería. Además, no es posible hacer retroceder la artillería norcoreana lo más posible hacia Corea del Sur, ya que atravesar la zona desmilitarizada podría llevar días", cierra Defense Express.