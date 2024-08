Soldados rusos se vanaglorian ante todo el mundo de haberse disparado entre ellos

Lo que quedaba por ver: una unidad rusa se ha estado jactando en las redes sociales de un exitoso ataque con drones... sólo para descubrir más tarde que habían derribado por error uno de sus propios vehículos aéreos no tripulados. Rusos disparando a rusos. Un fiasco.

En este grave error de las fuerzas de Vladimir Putin, la unidad rusa implicada utilizó por error un dron DJI Mavic para derribar lo que creían que era un UAV ucraniano en la zona de Avidiivka. Sin embargo, el objetivo era en realidad un dron Zala ISR, que pertenecía al ejército ruso, informa Newsweek. Los soldados compartieron con orgullo su logro percibido en los canales rusos de Telegram y publicaron fotografías del dron derribado.

Sin embargo, su celebración duró poco, ya que pronto se hizo evidente que el dron al que habían apuntado era un ruso, de diferente modelo pero suyo. "¡Aquí! Así luchan nuestros muchachos; en una palabra, héroes. La dirección de Avdiivka acabó con este asunto no tan pequeño. Nuestro camarada lo vio en el cielo y sin vacilación, levantó su MAVIC y lo embistió, tal y como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, sacrificó un costoso quadrocopter para destruir a un [dron] enemigo", se decía con la moral alta. Pero no.

El fallo se produce en medio de la atrevida incursión de Ucrania en la región fronteriza de Rusia, en Kursk, donde Kiev se ha hecho con un centenar de localidades.

El error ha provocado burlas en las redes sociales. Una cuenta de Telegram centrada en drones comentó la publicación y dijo: "¡Bien hecho, muchachos! No sólo perdieron su helicóptero, sino que también derribaron el propio DEALIE, oh, me refiero a nuestro ZALA. Yo llamaría a este acto valentía y estupidez o tal vez, simplemente, estupidez", se lee.

El analista militar Samuel Bendett destacó el error, también, en una publicación en X: "Cuentas de Telegram rusas están publicando la siguiente captura de pantalla de una unidad rusa alardeando de lo que resultó ser un incidente de fuego amigo cuando usaron su DJI Mavic para derribar un Zala ISR drone, pensando que era un UAV ucraniano."

El modelo Mavic, fabricado por la empresa china DJI, es utilizado por las fuerzas armadas de Ucrania y Rusia. El Zala 421-08M, por su parte, fue desarrollado para que la infantería terrestre lo transporte fácilmente y permanezca en el aire hasta 100 horas.

Elina Beketova, miembro de la Democracia en el Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA), dijo a Newsweek que Ucrania ha "repelido más de 120 ataques rusos en la región de Donetsk y Luhansk" en un día. "Las tropas rusas continúan llevando a cabo sus operaciones ofensivas en los frentes de Donetsk y Kharkiv", constata.

Beketova proporcionó una actualización sobre el frente después de que Ucrania ordenara a los civiles evacuar de Pokrovsk. "La situación más difícil se da en los frentes de Toretsk y Pokrovsk. Sólo en la provincia de Donetsk, las fuerzas rusas bombardearon la zona 2.806 veces el 18 de agosto, y 12 asentamientos fueron atacados. Según las autoridades locales ucranianas, entre 500 y 600 personas son evacuadas de Pokrovsk cada día. A partir del 20 de agosto habrá una evacuación obligatoria de todas las personas con niños de Pokrovsk", concluye.