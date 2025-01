Soldados ucranianos destapan la posición insostenible en un frente clave: "No hay nadie a quien disparar"

Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images

Un grupo de soldados ucranianos han destapado la posición insostenible en un frente clave y han reconocido que "no hay nadie a quien disparar", tal y como ha informado Forum 24.

Los militares se encuentran en el frente de fensivo de la ciudad de Velyka Novosilka, en la región de Donetsk, y han asegurado que "destruiremos a más rusos en un día que en algunos batallones".

Según han confirmado, la artillaría y los drones no están activos y reclaman la ayuda de infantería para detener a las tropas rusas. Aseguran que su posición no es sostenible, pero no han recibido una orden de retirada.

Los defensores de las filas de la 110ª Brigada Mecanizada Independiente han asegurado que hay un problema por la escasez crítica de municiones. "Hay algo para disparar y volar, pero nadie con quien luchar. En las unidades de fusileros falta totalmente personal", han razonado.

"Se mueven por el aeródromo, se esconden detrás de arbustos y árboles de nuestros FPV (drones). Tan pronto como los vemos, comenzamos a trabajar. Es muy difícil alcanzar un objetivo en movimiento con artillería, en estos casos los misiles de racimo ayudan más o menos", han detallado.