Es el gran objeto de discusión entre analistas militares porque representa la clave de la siguiente fase abierta en el marco de la guerra en Ucrania. Como ocurrió primero con la entrega de baterías antiaéreas y los carros de combate al Gobierno de Volodímir Zelenski, la vista está fijada ahora más lejos. O mejor dicho, más alto, porque se mira hacia el cielo con el objetivo de poder plantar cara al Ejército de Vladímir Putin donde cuenta con una gran superioridad tecnológica y armamentística.

Aviones de combate. Esta es la siguiente meta que se han fijado en Kiev en una nueva serie de peticiones de ayuda militar en el que el premio grande son los cazas. Y como ocurrió cuando se abrió el debate de los tanques Leopard alemanes o los Abrams estadounidenses, ni todos los cazas son iguales, ni todos los países cuentan con las aeronaves de este tipo más avanzadas y de última generación.

En este sentido, cabe realizar un repaso por los modelos que simbolizan las mayores joyas en lo que a destrucción desde el aire se refiere. Estos son los 10 mejores cazas del mundo -el orden es más que discutible-. Y sí, España cuenta con uno de ellos, que constituye la punta de lanza del Ejército del Aire.

1- F-35 Lockheed Martin Lightning II (Estados Unidos)

Un avión combate F-35 Lockheed Martin de Estados Unidos, en una imagen de archivo. NNehring via Getty Images/iStockphoto

El rey del cielo, pero le costó conseguirlo. Se trata de la obra de ingeniería aeronáutica de la compañía estadounidense Lockheed Martin -fabricante de buena parte de modelos de las series F-, que arrancó marcada por un largo proceso de experimentación y desarrollo. Hasta que el prototipo X-35 fue presentado oficialmente y se impuso en el programa para relevar los F-18, hubo retrasos y serios aumentos de costes.

No obstante, ha quedado patente que este es el auténtico referente del combate aéreo y solo pueden rivalizar con él su némesis rusa (Shukoi Su-57), el J-20 chino o el Eurofighter europeo. Por eso es el caza más caro del mundo y los planes de EE.UU. con ellos suponen el mayor desembolso para un programa de Defensa, con un ingente número de 2.443 aviones encargados que requerirá un desembolso de 323.000 millones.

¿Por qué pagar tanto? Se trata de un caza de peso medio y monomotor que ha logrado aglutinar con éxito la mayor parte de innovaciones que se han conseguido en este tipo de aeronaves en las últimas décadas. Más allá de incorporar la motorización de aviones de despegue vertical en la que Lockheed cojeaba, destacó por su tecnología stealth, duradera y de sencillo mantenimiento; su tobera de empuje vectorial y una una aviónica integrada para combinar la información externa e interna. Esto le permitió aumentar la alerta situacional del piloto, mejorar la identificación y uso de armamento y transmitir la información con velocidad a otros aviones o centros de control y mando.

Y en materia de armamento, la pregunta debería ser qué no se puede montar en este caza. Pues puede llevar desde kits de bombas de caída libre a misiles aire-aire, pasando por misiles de crucero (aire-superficie y antibuques) a las bombas planeadoras furtivas. A mayores, y aunque está pendiente de certificación, también podría portar una bomba nuclear táctica B-61. Eso sí, flojeaba en cuanto a la precisión de su cañón rotativo de 25 milímetros que ya ha sido mejorado en la versión C.

2- F-22 Raptor Lockheed Martin (Estados Unidos)

Un avión de combate F-22 Raptor, en una imagen de archivo. Getty Images

Si el F-35 es el rey de los cazas monomotor, el F-22 Raptor ostenta la corona del otro gran tipo de avión de combate, el de los bimotor, y está considerado como el gran cazador de otros aviones de las fuerzas aéreas estadounidenses. De ahí, su nombre. Pero el 'ave rapaz' también está preparado para realizar otro ingente paquete de tareas militares, tanto ataques a tierra, como operaciones de guerra electrónica e inteligencia de señales.

Su gran ventaja sobre otros aviones de combate de otros países pasa por estar adelantado en materia tecnológica. Es pura velocidad, agilidad, precisión frente a las capacidades de cazas rusos, chinos o europeos. En definitiva, lo que necesitas si quieres destruir otros aviones furtivos enemigos.

Es el líder de la tecnología stealth (indetectable). La capacidad furtiva del F-22 se debe a una combinación de factores, incluyendo la forma general del avión, el uso de materiales absorbentes de radar y el cuidado de detalles como las bisagras o el casco del piloto que podrían proporcionar un retorno de radar.

Su armamento también es versátil, pero no se puede olvidar para qué fue concebido, es decir, ser superior a otros cazas y eso requiere de una gran apuesta por los misiles aire-aire. En la bodega central puede llevar seis misiles de medio alcance AIM-120C AMRAAM y en cada una de las bodegas laterales un misil de corto alcance AIM-9M/X Sidewinder.65 Cuatro de los de medio alcance pueden ser sustituidos por dos estructuras portabombas en las que puede montar dos bombas de tamaño medio o bien ocho bombas de pequeño diámetro.

Esas armas aire-superficie son bombas inteligentes provistas del sistema de guiado, pero el Raptor no tiene la capacidad de designar el solo los objetivos de los artefactos guiados por láser, ya que carece del designador furtivo adecuado. Completa el arsenal con un cañón rotatorio de 20 milímetros, pero su uso está ideado como una suerte de última palabra. Tan solo carga 480 proyectiles, lo que equivale a unos 5 segundos de disparo continuado.

3- Chengdu J-20 (China)

Un caza Chengdu J-20 de China, en una imagen de archivo. CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Chengdu J-20, o cómo los chinos hicieron los deberes con sobresaliente. El caza estrella del Ejército Popular de Liberación es el tercer avión furtivo de quinta generación operativo del mundo tras las llegadas del F-22 y del F-35. A grandes rasgos, es un caza polivalente, eso sí, monoplaza, grande y pesado, con motorización de doble turbina y especializado en ataques aire-tierra y misiones de vigilancia de aérea -pregunten en el estrecho de Taiwán-.

Este avión de combate es más grande que el Raptor estadounidense, con un fuselaje más ancho y más largo. A priori, lo que debería resultar menos efectivo para un caza furtivo, no lo es. Puede almacenar más combustible, pero también un mayor compartimento interno para armas, lo que le da una amplio abanico que juega siempre con su función de poder liquidar objetivos navales fácilmente.

Además, cuenta con un sistema de control de fuego y gestión de motores que se cree está a la altura del F-22, pero es difícil cerciorarse ante la dificultad de obtener datos específicos de armamento militar -más aún al tratarse de China-.

4- Shukoi Su-57 (Rusia)

Un avión de combate ruso Sukhoi Su-57, sobrevolando el Kremlin, durante el desfile de la victoria para conmemorar la derrota de la Alemania nazi. Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Efectivamente, el terror ruso en el cielo. Así es el Su-57, la respuesta de Rusia a los F-22 Raptor, pero sin ceñirse únicamente a crear un caza destinado a destruir otros cazas. Se trata de un avión monoplaza con dos motores a reacción, de capacidad furtiva, multirrol y de quinta generación. Lejos de querer abarcarlo todo y no destacar en nada, esta obra cumbre de la aviación rusa demostró su valía cuando solo era un prototipo en la guerra civil siria. De hecho, a día de hoy solo hay una quincena de prototipos construidos.

Sin llegar al nivel del Raptor, su apuesta por la tecnología stealth supuso un antes y un después en Rusia. Las armas se almacenan internamente para disminuir su huella radar, además de integrar al fuselaje los diferentes sensores. Prueba de ello son curiosidades como la del sensor por infrarrojos de enemigos, que está cobijado en una carcasa y cuando no está en funcionamiento, se gira hacia atrás y su parte posterior está tratada para ayudar a absorber las ondas de radar.

Alcanza una velocidad máxima operativa de 2300 km/h, lo que equivale a Mach II. En su armamento de configuración básica monta un cañón de 30 milímetros GSh-301 con 250 proyectiles y seis misiles R-33.

5- Eurofighter Typhoon (alianza europea)

Dos cazas Eurofighter realizando un ejercicio de la OTAN en Polonia, en diciembre de 2022. RADOSLAW JOZWIAK / AFP via Getty Images

A grandes rasgos, el Eurofighter se corresponde con el caza más moderno y avanzado realizado en Europa -con permiso de la auténtica máquina de destrucción sueca, el Saab Gripen-, y que no tiene mucho que envidiar a sus homólogos estadounidenses (F-22), chinos (J-11) o rusos (Shukoi SU-57); si bien el F-22 o el Su-57 continúan siendo superiores.

Se trata de un interceptor que nació como respuesta a los avanzados modelos de la Unión Soviética (URSS) tras la caída del muro de Berlín. Conforma la punta de lanza en el aire de Ejércitos como los de Reino Unido, Alemania, Italia, España, Austria, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait y Omán.

Destaca por su rapidez y versatilidad, con un diseño característico con configuración de ala en delta-cantilever. Cuando entró en servicio en 2003 en Alemania, se convirtió en el mejor caza del momento por sus innovaciones en materia de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzados.

En el caso de España, cuando hablamos de un caza Eurofighter estamos hablando concretamente del EF-2000 Eurofighter (cuya nomenclatura española es C.16). Se trata también del modelo Typhoon.

6- McDonnell Douglas F-15 Eagle (Estados Unidos)



Un caza McDonnell Douglas F-15C, del Ejército estadounidense, en una imagen de archivo. Jon Hobley/MI News/NurPhoto via getty images

Contra la creencia existente desde hace varios años de que a este caza estadounidense no le quedaban años de vida -entró en servicio en 1976-, la experiencia ha demostrado que continúa siendo clave en el Ejército estadounidense y por ello se han fijado mantenerlos hasta 2025. Estamos a dos años de su ocaso, pero también ante un avión de combate muy versátil en su armamento y, sobre todo, veloz.

El águila hace honor a su nombre, cuenta con una velocidad máxima oficial de 3017 km/h, lo que equivale aproximadamente a 2.4 mach. Esto hace que los F-15 Eagle estén, en materia de velocidad, solo por detrás de una serie de aviones de otros países muy específicos como algunos MiG rusos -históricamente conocidos por su velocidad- como el 25 Foxbat o el 31 Foxhound. De hecho, nació como una respuesta a la velocidad de los aviones soviéticos que habían puesto en aprietos a Estados Unidos en la Guerra de Corea, perdiendo unos cuantos bombarderos.

La maniobrabilidad del F-15 deriva de su baja carga alar (relación entre el peso y el área alar) con una relación empuje-peso alta lo que le permite hacer giros cerrados sin apenas perder velocidad. El F-15 puede subir a 10.000 metros en unos 60 segundos. Además, los controles de armas y vuelo están diseñados para que una persona pueda utilizarlos con seguridad y eficacia en un combate aéreo. Tanto que dispone de hasta cuatro tipos de armamento combinables, consistentes en tres tipos de misiles y un cañón rotativo interno de 20 milímetros.

Los sistemas de aviónica incluyen la visualización HUD, radar avanzado, sistema de navegación inercial, instrumentos de vuelo, comunicaciones en UHF, sistema de navegación táctico y sistema de aterrizaje instrumental. Lleva instalado un sistema de guerra electrónica táctica, un sistema de identificación de enemigos-amigos, un grupo de contramedidas electrónicas -término de las utilidades de un caza para desviar un misil enemigo que le esté siguiendo- y un computador digital central. Todos estos avances le hicieron ganarse, en su día, el sobrenombre de starship (nave espacial).

7- Shukoi Su-35 (Rusia)

Un caza Sukhoi Su-35S, durante una feria militar celebrada en Rusia en 2022. Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

La prueba de que si algo funciona, no está de más actualizarlo y ponerlo de nuevo en el aire. El Su-53 es, sobre todo, un avión supersónico pesado de largo alcance, bimotor de doble estabilizador vertical -clave en el despegue-.

Destaca por contar con capacidad para reabastecimiento de combustible en vuelo y su diseño está basado en el caza de superioridad aérea Su-27, pero fabricado con el planteamiento de un caza polivalente. Es decir, es útil tanto para misiones de combate aire-aire contra otros cazas, como de ataque aire-superficie.

En lo relativo a su armamento, la carga de munición máxima del nuevo Su-35 es de 8000 kilos. Esta se coloca en 12 estaciones de armas, pilones de carga bajo las alas, el fuselaje central y bajo los motores, mayor capacidad para operar como un avión de ataque a tierra.

Tiene más capacidad para transportar armas pesadas y combustible, en tanques internos y externos, que el anterior diseño del caza pesado de largo alcance Su-30; mayor alcance en combate, misiones de patrulla y merodeo, con una sonda de reabastecimiento aéreo de combustible, tipo canasta y manguera flexible, en forma similar al caza naval Su-33.

8- Dassault Raffale (Francia)

Un caza Dassault Rafale B de las Fuerzas Armadas galas, en una imagen de archivo. Gert Kromhout via Getty Images

Si hablamos de cazas con nombre propio, tenemos que hablar de Francia. Aunque en un inicio este país participó en un etapa incipiente del proyecto para crear el Eurofighter antes mencionado, el Gobierno francés acabó apostando por su propia industria militar. Y no le salió nada mal, o al menos ese es el aval que se halla tras los Dassault Raffale.

Se trata de un caza polivalente, bimotor y de un peso medio, que destaca por su avanzado equipo electrónico y una nueva generación de armamento, con un buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud, -donde el aire es más denso-, con una mayor ventaja para misiones de ataque a tierra y ataque naval. Además, está preparado para operar y ser embarcado en portaaviones, en la versión denominada como Rafale M.

El sistema electrónico de guerra del Rafale es el Spectra, de Thomson-CSF; este incorpora transmisores de estado sólido, radar y alerta de láser, alerta de misiles, sistemas de detección e interferencia. Cuenta con un nuevo sistema optrónico denominado OSF de búsqueda infrarroja y un sistema de seguimiento instalado en la nariz del aparato, y el receptor de alerta láser DAL. Gracias a estos artilugios, puede llevar a cabo tareas de búsqueda, identificación de blancos, telemetría, imágenes de televisión e infrarrojas, discriminación automática de blancos y seguimiento.

Al igual que sus homólogos europeos y estadounidenses, también está dotado de una gran versatilidad en lo que a armamento se refiere. En este sentido, cuenta con cuatro variantes según lo que se quiera conseguir en el campo de batalla. Por ejemplo, puede llevar un misil nuclear de corto alcance ASMP de 900 kilos y de 100 a 150 kilotones -sí, Francia es una de las potencias que cuentan con bombas nucleares-.

Mas si lo que se prefiere es plantar cara a otros cazas puede montar ocho misiles aire-aire MICA de alcance corto o seis MICA con dos tanques de combustible adicionales -estos depósitos son los que le permiten volar durante más tiempo o ser usados como una suerte de turbo-. Otra opción es cargarle bombas de 250 kilos de caída libre o retardada, dos misiles MICA y dos tanques de combustible más. No obstante, dispone de un 'modo antibuque' excepcionalmente eficaz contra armadas, avalados por dos misiles antibuque AM.39 Exocet, cuatro MICA y tres tanques adicionales.

9- SAAB Gripen (Suecia)

Un caza Saab JAS 39 Gripen C, de fabricación sueca, pero un modelo realizado para las fuerzas aéreas malasias. Remo Guidi via Getty Images

Es un desconocido para el gran público pero es infinitamente más efectivo que el resto de aviones americanos y europeos, excepto el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II. Como señala el think tank británico Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) en un informe reciente, el Saab Gripen es más barato de operar que el F-16 y el resto de aviones de combate occidentales.

Este caza sueco cuesta 5.800 dólares por hora de vuelo, mientras que el F-16 sale por 8.700 dólares. El Eurofighter Typhoon, por su parte, cuesta 20.400 dólares la hora y el Rafale francés 13.600. Y el F-35 asciende a un total de 38.300 dólares la hora en su versión de despegue vertical.

La gran ventaja del caza de la compañía de defensa sueca, que lleva décadas centrada exclusivamente en el desarrollo de aeronaves diseñadas específicamente para superar a sus rivales rusos, es su capacidad operativa. El Saab Gripen está diseñado para despegar prácticamente desde cualquier lugar.

Autopistas, aeródromos municipales, carreteras locales o pistas de aterrizaje militares dañadas por bombardeos. Mientras haya unos 600 metros de terreno más o menos plano, aunque haya baches, hiele o nieve, el Gripen puede aterrizar o despegar sin ningún problema.