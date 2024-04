Suecia es miembro de la OTAN a medias: sus cazas no pueden ir por ahora a misiones

Suecia entró a formar parte de la OTAN oficialmente el pasado 7 de marzo tras dos años de trámites. Sin embargo, y pese a que es un miembro de pleno derecho, sus cazas están excluidos de las misiones de patrullaje. Por ahora.

El principal motivo de que Suecia no pueda participar todavía en este tipo de misiones es que aún no existe un sistema de comunicación e información cifrado entre Suecia y la OTAN. Sin embargo, ambas partes están en conversaciones y, según asegura, la espera no será muy larga.

"Creo que ya hacia finales de primavera veremos a Suecia participar en misiones de vigilancia aérea" explica James B. Hecker, responsable de la defensa aérea y antimisiles de la OTAN. Confirma también que están en contacto constante con la Fuerza Aérea Sueca y que darán una fecha exacta muy pronto.

Importancia del patrullaje de la OTAN

Los momentos de tensión entre Rusia y la OTAN desde que comenzó la invasión de Ucrania no han parado de sucederse. Los patrullajes rutinarios de los miembros de la OTAN han terminado, en muchas ocasiones, interceptando aviones rusos en lugares que no deberían estar volando.

Un claro ejemplo de ello es el caso que tuvo lugar a principios del mes de febrero. Un avión alemán tuvo que escoltar a uno ruso que volaba camuflado sobre el Mar Báltico. "Nuestro QRA de #TLG71 ascendió a una A-scramble desde Laage e identificó un avión militar ruso en el espacio aéreo internacional frente a Rügen, lo acompañó brevemente antes de que volviera al este", señalaron en redes sociales.

Pero no es la única ocasión en que esto ha sucedido. En abril del pasado año, la misma organización informó que varios cazas rusos fueron interceptados en espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico en pleno aumento de la tensión por la invasión rusa de Ucrania.