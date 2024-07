‘The New York Times’ sostiene que Ucrania puede ganar la guerra aunque no libere todo su territorio

La guerra de Ucrania se encuentra en un momento en el que es poco probable que ninguno de los dos bandos pueda lograr grandes avances territoriales. A lo largo de los últimos meses es Rusia quien está intentando conquistar territorio, aunque sin demasiado éxito.

Tal y como han señalado funcionarios estadounidenses a The New York Times, las tropas rusas están luchando por romper las defensas ucranianas, pero tendrán bastante difícil lograrlo, más ahora que Ucrania va a ser (y está siendo) reforzada con armas occidentales.

Durante la fase final de la primavera y el principio del verano, Rusia ha tratado de capturar territorio fuera de Járkov y renovar así su ofensiva en el este de Ucrania aprovechando la tendencia positiva de la captura de Avdivka (en el óblast de Donetsk).

Sin embargo, el resultado de esa ofensiva no ha sido positivo para los intereses rusos. Según apunta The New York Times, Rusia ha perdido a miles de soldados a cambio de obtener muy poco territorio.

Los soldados chinos se trasladan sigilosamente al vecino de Ucrania Visitan Bielorrusia para "aprender mutuamente, mejorar las técnicas de combate y profundizar la cooperación y la comunicación entre ambos ejércitos".

En cuanto a la situación de las fuerzas ucranianas, Michael Coffman, miembro del Programa Rusia y Eurasia del Carnegie Endowment for International Peace, ha explicado que las mismas “están debilitadas y enfrentan meses difíciles de combates”. En consecuencia, cabe esperar que a corto plazo Ucrania tampoco sea capaz de recuperar territorio ocupado por Rusia.

No obstante, algunos funcionarios norteamericanos defienden que, incluso sin liberar todo su territorio, Ucrania podría llegar a ganar la guerra acercándose a la OTAN y a Europa.