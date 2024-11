Trump elige a un presentador de FOX News como secretario de Defensa de los EEUU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la elección del veterano del Ejército y presentador de la conservadora cadena FOX News Pete Hegseth como secretario de Defensa.

"Tengo el honor de anunciar que he nominado a Pete Hegseth para formar parte de mi gabinete como secretario de Defensa. Pete ha pasado toda su vida como un guerrero de las tropas y del país", ha declarado en su plataforma Truth Social.

Trump ha destacado de Hegseth que es "un verdadero creyente en 'America First'", en alusión al eslogan de campaña del republicano en 2016 para defender una política exterior menos intervencionista. "Con Pete al timón, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso: nuestras Fuerzas Armadas volverán a ser grandes y Estados Unidos nunca retrocederá", ha advertido.

El jefe del Pentágono es un veterano del Ejército estadounidense, con el que ha estado en Guantánamo, Irak y Afganistán. Ha sido condecorado en varias ocasiones por sus actuaciones en combate y ha dirigido dos organizaciones de defensa de los veteranos: "Nadie lucha más duro por las tropas y Pete será un valiente y patriótico defensor de nuestra política de paz a través de la fuerza", ha dicho Trump.

Graduado por la Universidad de Princeton y posgraduado por Harvard, Hegseth ha sido presentador durante ocho años en la cadena estadounidense FOX News, de opiniones conservadoras y considerada la favorita de Trump.

Su reciente libro 'The war on warriors' (La guerra contra los guerreros) pasó nueve semanas en la lista de los más vendidos del diario 'New York Times'. En él, revela "la traición de la izquierda a nuestros guerreros y cómo debemos devolver a nuestras Fuerzas Armadas la meritocracia, la letalidad, la responsabilidad y la excelencia", ha señalado el que será el nuevo jefe de la Casa Blanca.

SIGUE ANUNCIANDO NOMBRAMIENTOS

Poco antes de la nominación de Hegseth, Trump ha confirmado que el futuro enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones en Oriente Próximo será Steven Witkoff, "un gran amigo (suyo)", en palabras del magnate.

"Steve es un líder muy respetado en los negocios y la filantropía, que ha hecho más fuertes y prósperos todos los proyectos y comunidades en los que ha participado. Steve será una voz implacable a favor de la paz y hará que todos nos sintamos orgullosos", ha expuesto en la mencionada red social.

En su mensaje, Trump ha destacado el liderazgo empresarial de Witkoff, quien fundó su compañía inmobiliaria en 1997 y desde entonces, ha gestionado "con éxito (...) más de 70 propiedades en los principales distritos de negocios en EEUU, así como en el extranjero y con oficinas en Nueva York, Los Ángeles y Miami".

Previamente, cofundó otra inmobiliaria y ejerció la abogacía representando a "grandes promotores e inversores". Trump ha destacado de Witkoff que es un "conferenciante muy solicitado sobre las tendencias del sector inmobiliario mundial".