Ucrania se lanza a destruir misiles y pone un nuevo foco en este país

Las numerosas sospechas surgidas en Europa acerca de la implicación de diversos países que estarían suministrando armamento y misiles a Rusia en la guerra, parecen haberse convertido en hechos en los últimos días. Al menos, esa es la conclusión a la que han llegado los servicios de inteligencia ucranianos después de detectar armamento norcoreano en su propio país.

Estas suposiciones han sido una constante desde el inicio del conflicto, ya que Rusia, si de por sí era una de las grandes aliadas de potencias como Corea del Norte, Irán o Rusia, debido a las sanciones y aislamiento al que ha sido sometido el Kremlin desde febrero de 2022, esas relaciones se han fortalecido de forma significativa.

Pero todo esto fue a más cuando el pasado 7 de septiembre, varios drones ucranianos atacaron contra un depósito de municiones en la localidad de Soldatskoye, en el óblast de Voronezh, Rusia. El ataque al depósito fue liderado por Andriy Kovalenko, director del Centro para la Lucha contra la Desinformación de Ucrania, quien declaró que se destruyeron numerosos misiles norcoreanos. En este sentido, aseguró que en caso de que Irán haga lo mismo que Corea del Norte, sus armamentos correrán la misma suerte.

De acuerdo con varios medios de comunicación ucranianos, el depósito se encuentra actualmente envuelto en llamas, razón por la que las autoridades de la localidad han tenido que declarar el estado de emergencia y llevar a cabo numerosas evacuaciones.

Para poner en contexto a la situación, hay que recordar que Rusia está sancionado por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque Moscú continúa recibiendo armas de Corea del Norte, así como misiles y obuses. Pese a todas las evidencias recabadas y notificadas por Ucrania, el Kremlin lo niega rotundamente.

Todo esto no ha hecho si no acrecentar las sospechas por parte de Occidente de que, viendo que las sanciones contra Rusia no están teniendo el efecto deseado, es probable que Rusia esté recibiendo ayuda en forma de misiles, procedente de Irán.

En caso de que esto se confirme, desde el Ministerio de Exteriores de Ucrania han advertido que habrá "consecuencias devastadoras" en su relación con Irán. Y eso podría estar más cerca de lo que parece porque la inteligencia estadounidense tiene serias evidencias de que Teherán ha enviado misiles balísticos de corto alcance Fath-360 que cuentan con un alcance de 120 km además de contar con una ojiva de 150 kg.