El expresidente austríaco Heinz Fischer, un buen conocedor del extinto mundo soviético, ha hecho unas declaraciones muy contundentes respecto a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. No sólo la ha condenado severamente por "imperdonable", sino que ha acusado a Vladimir Putin, el mandatario ruso, de engaño a la comunidad internacional.

Fischer, socialdemócrata, había participado en foros como el de Sochi antes de esta guerra de agresión y recibió al líder ruso en Viena en 2014, apenas unos meses después de la anexión de Crimea por parte de Moscú. Ahora reflexiona sobre el cambio en su perspectiva política durante una reunión con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Viena, según informa un corresponsal de Ukrinform.

"Putin afirmó una y otra vez que no tenía previsto llevar a cabo ninguna acción militar", afirmó Fischer. "En aquel momento, hablé mucho con amigos en Europa, en particular con el experimentado ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, que estaba muy bien informado, y dijo claramente que no había motivos para preocuparse, que no creíamos que eso [la invasión u operación militar especial, como la llama la Federación] fuera a ocurrir".

"Putin nos engañó a todos y lanzó una acción militar que es imperdonable y que hay que condenar", afirmó rotundo Fischer, que estuvo en el cargo entre 2004 y 2016. Putin, con quien en el pasado mantuvo buenas relaciones, hoy es un dirigente con el que no se alinea. Ahora, Fischer reconoce incluso que "por supuesto, la anexión de Crimea fue ilegal e inaceptable", por ser territorio soberano ucraniano.

Sin embargo, el austríaco considera que los dirigentes austriacos de aquel momento adoptaron una postura adecuada respecto a Rusia y Putin. "Creo que la postura austriaca respecto a Putin, al igual que respecto a sus predecesores, ha sido razonable, importante y orientada al diálogo a lo largo de los años", afirmó.

Subrayó que durante su mandato como ministro de Ciencia de Austria "se ocupó de los asuntos de Ucrania" y fue galardonado con el título de doctor honoris causa de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Por aclarar que con Kiev sus relaciones fueron también buenas.

Como presidente federal de Austria entre 2004 y 2016, Fischer mantuvo una relación activa con Rusia y cultivó una relación diplomática con Putin. Estos contactos continuaron incluso después de la anexión de Crimea por parte de Rusia y del comienzo del conflicto en el este de Ucrania.

En junio de 2014, Fischer recibió a Putin en Viena durante actos oficiales, donde el líder ruso bromeó polémicamente sobre la anexión de Crimea. En ese momento, Fischer se abstuvo de hacer declaraciones duras y evitó criticar directamente a Putin.

En 2016, Fischer visitó Rusia, convirtiéndose en uno de los pocos líderes occidentales en reunirse con Putin después del inicio de la agresión rusa contra Ucrania.