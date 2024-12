Un exministro de Zelenski da el peor presagio: "Ucrania perderá la guerra"

Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Ucrania perderá la guerra contra Rusia iniciada por Vladimir Putin si no logra cambiar su estrategia, ha afirmado el exministro de Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba. A medida que las tropas rusas avanzan en Ucrania al ritmo más rápido desde que comenzó la invasión, aumentan las especulaciones de que Kiev podría tener que aceptar un acuerdo de paz.

Kuleba –que renunció en septiembre durante una reorganización del gabinete– dijo al Financial Times que las cosas "se ven mal" para Kiev en este momento y que necesita "dar una vuelta la situación" respecto a Rusia o perderá la guerra. Afirmó: "¿Tenemos hoy los medios y las herramientas para cambiar la situación y la trayectoria de cómo están sucediendo las cosas? No, no los tenemos. Y si continúa así, perderemos la guerra".

"Todo el mundo se pregunta qué está dispuesto a hacer Ucrania, qué está dispuesto a aceptar Ucrania. Y yo les digo, muchachos, primero encuentren la respuesta a la pregunta de qué está dispuesto a aceptar Putin. Porque este es el lugar de donde viene la guerra", manifestó durante la entrevista.

Estados Unidos y Reino Unido finalmente dieron permiso a Kiev para usar sus armas de largo alcance contra Rusia el mes pasado, pero los críticos creen que esta no es una solución milagrosa que asegurará la derrota de Putin.

Los comentarios de Kuleba siguen a la intervención del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la semana pasada, donde dijo a Sky News que una oferta para unirse a la OTAN podría poner fin a la "etapa caliente de la guerra". Pero Kuleba agregó que la alianza de defensa aún puede no proteger a Kiev tanto como Zelenski quiere, porque depende de Estados Unidos, y el escéptico Donald Trump regresará a la Casa Blanca en enero.

Kuleba afirmó: "En realidad se basa en una sola frase: 'Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de nuestros aliados'. Y esta frase le corresponde a Biden. ¿Qué pasa si tienes un presidente que dice que no va a defender cada centímetro de tu territorio?... Si Trump dice algo así, el escudo de la OTAN desaparecerá y Putin se sentirá libre de hacer lo que quiera".