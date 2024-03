Un jubilado amplía su récord Guinness al comer más de 34.000 Big Mac del McDonald’s

El estadounidense Donald Gorske ha logrado ampliar su récord mundial de mayor cantidad de hamburguesas Big Mac consumidas por una persona a lo largo de su vida al ingerir 728 más a lo largo de 2023. En total, el récord de Groske asciende hasta los 34.128 Big Macs.

Este funcionario de prisiones jubilado de 70 años de Fond du Lac, Wisconsin, EEUU, se comió su primera Big Mac hace casi 52 años, el 17 de mayo de 1972. "En ese momento dije: 'Probablemente voy a comer esto el resto de mi vida'. Tiré las cajas en el asiento trasero y comencé a contarlas desde el primer día", contó Gorske a Guinness.

Al principio, Gorske llegaba a consumir hasta nueve Big Macs al día, hoy suele comer dos: una en el almuerzo y otra en la cena. Antes solía conducir hasta un McDonald's todos los días, pero desde que se jubiló los compra dos veces por semana en lotes. Come uno fresco en el restaurante cuando recoge su pedido y luego lleva el resto a su casa y los va metiendo en el microondas.

Además de estas hamburguesas no come mucho más. Se salta el desauyno y el único otro alimento que consume es ya por la noche, cuando se come un helado, una pieza dr fruta o patatas fritas.

"Muchas personas pensaron que ya estaría muerto, pero en lugar de eso he sido poseedor del récord durante mi 24º año, uno de los poseedores del récord Guinness de mayor duración, así que eso es genial para mí", señaló.