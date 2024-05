Un nuevo estudio apunta a un material extraño como causa de la tragedia del sumergible Titán

Cuando nos acercamos al primer aniversario del trágico accidente que se cobró la vida de cinco personas a bordo del sumergible Titán, de la empresa OceanGate, en el océano Atlántico, continúan saliendo a la luz datos y teorías que pueden explicar lo ocurrido aquel fatídico 18 de junio de 2023.

Tras la infinidad de teorías, especulaciones e hipótesis que tuvieron lugar durante aquellos días, en los que el mundo entero estuvo pendiente durante varias jornadas del paradero de la tripulación, la explicación oficial de la empresa fue que la nave implosionó tras sumergirse varios metros por la presión a la que se sometió al sumergible.

Pero desde aquel día y hasta hoy, todavía quedan algunas incógnitas sin resolver y que, con el paso del tiempo, parecen irse esclareciendo. Recientemente, un grupo de ingenieros de la Universidad de Houston ha publicado un estudio en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en el que han explicado una de las más que posibles causas que pudieron provocar la implosión.

De acuerdo con la teoría de estos investigadores, y tras realizar intensas investigaciones sobre lo ocurrido, concluyeron que el colapso de la nave podría haberse producido por el uso de un material poco apropiado para las labores que el submarino iba a realizar.

Según destacaron en el informe, el ambicioso y peligroso reto de descender hasta las profundidades del Titanic, no debería haberse llevado a cabo bajo ningún concepto en las condiciones en las que se encontraba la nave.

En primer lugar, porque el desgaste de las anteriores expediciones llevadas a cabo habrían debilitado de forma decisiva el casco de la nave, mientras que otro de los factores que habría influido fatalmente en lo ocurrido, tendría que ver con el material utilizado.

Esa es la conclusión que explicó uno de los autores del estudio, el profesor de ingeniería civil y ambiental Roberto Ballarini. Según él, "la integridad del submarino pudo haber sido comprometida" debido a que la nave estaba compuesta de "fibra de carbono", siendo este un material que "bajo cargas de compresión, pueden deslaminarse de la matriz que las rodea".

Esto se explica debido a que las "presiones de compresión extremas" a las que la nave estuvo sometida en las profundidades, habrían provocado que "su rigidez y resistencia" disminuyeran significativamente hasta el momento de implosionar y ocasionar el fallecimiento de todas las personas a bordo.