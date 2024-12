Un país de la OTAN abandona a Ucrania

Uno de los aliados de Ucrania de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha descartado la posibilidad de enviar sus propias tropas para ayudar en la guerra con Rusia. Jacek Siewiera, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, lo explicó así en el canal TVN24, de lo que se ha hecho eco la agencia estatal rusa Tass, como un logro, viniendo de un gran amigo de Kiev.

En realidad, Siewiera entra en un debate que no es nuevo, abierto por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien el pasado febrero, usando palabras pretendidamente ambiguas, no excluyó el envío directo de tropas europeas a Ucrania para defenderla de la ocupación rusa. Luego, visto el revuelo, vinieron algunos matices. "Nada debe excluirse. Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra".

"En este momento, cualquier participación de tropas polacas en Ucrania debe ser descartada", afirmó Siewiera en su entrevista, cerrando la puerta a dicha posibilidad. Añadió que, incluso si Kiev movilizara más soldados, sería difícil recuperar los territorios que Rusia ha conquistado hasta ahora. "Seguiría habiendo muy pocos efectivos para recuperar, en el marco de una contraofensiva, los territorios que han sido conquistados", afirmó.

Polonia, que limita con Ucrania y el enclave ruso de Kaliningrado, ha sido un firme partidario de los esfuerzos de resistencia del primero desde el comienzo del conflicto, donando alrededor del 0,7% de su PIB a Kiev desde que se lanzó la invasión en febrero de 2022, según el Support Tracker del Instituto de Kiel.

Un portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, al ser contactado por el medio norteamericano Newsweek, dijo: "Actualmente, en Polonia no se está considerando ninguna participación militar como parte de las fuerzas de estabilización en Ucrania". Aclaró que los segundos comentarios de Siewiera -sobre la inutilidad de más esfuerzos de movilización por parte de Kiev- se referían a iniciativas internas de Ucrania y no a la participación de fuerzas extranjeras.

Algunos funcionarios de Polonia y Ucrania se muestran cada vez más escépticos sobre las posibilidades de Ucrania en la guerra con Rusia. El exministro de Asuntos Exteriores de Kiev dijo recientemente en una entrevista con el Financial Times que el país se encamina hacia la derrota. "¿Tenemos hoy los medios y las herramientas para cambiar la situación y la trayectoria de los acontecimientos? No, no los tenemos", afirmó Dmytro Kuleba. "Y si esto continúa así, perderemos la guerra".

Un día antes, Siewiera había dicho también a Tass: "El lado ruso tiene sin lugar a dudas la iniciativa y la ventaja en el campo de batalla" y que "si medimos la guerra únicamente por la superficie de tierra ocupada, Rusia indudablemente está ganando esta guerra".

En un esfuerzo por reforzar las fuerzas de Kiev, Polonia ya había planteado el envío de sus propias tropas a Ucrania. A principios de este año, el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, dijo que el país "no debería descartar ninguna opción", cuando el diario polaco Gazeta Wyborcz le preguntó al respecto . "Dejemos que Putin adivine lo que haremos", añadió.

Liana Fix, del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo al mismo medio norteamericano que crear una coalición de estados dispuestos a desplegar sus propias tropas en el conflicto "es la única posibilidad de dar a Ucrania garantías de seguridad que harán que un alto el fuego sea eventualmente posible y aceptable para Ucrania".

Sin embargo, más recientemente, los funcionarios polacos han dado marcha atrás en su apoyo a esta propuesta. A finales de noviembre, Siewiera declaró a Radio ZET que enviar soldados polacos a luchar en Ucrania "no es la solución adecuada", añadiendo que el país necesita actualmente apoyo militar y "un diagnóstico adecuado de las condiciones económicas para librar una guerra".

"En las circunstancias actuales no hay planes de enviar tropas polacas a Ucrania", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. "No ha habido cambios en la postura de las autoridades polacas al respecto".