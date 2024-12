Un soldado norcoreano asesinado en Ucrania describe la guerra con unas sagradas palabras de alabanza a Kim Jong Un

En los últimos días ha salido a la luz el testimonio de un soldado norcoreano muerto en combate en suelo ruso. Su nombre era Gyeong Hong Jong, y ha sido noticia debido a las anotaciones que han sido descubiertas por las fuerzas especiales ucranianas al lado de su cadáver, y con las que podrían comprender el funcionamiento de las tropas coreanas en Rusia.

Una de las que más llamó la atención para las fuerzas armadas ucranianas fue una que tenía que ver con la táctica de los soldados para acabar con los drones ucranianos, pero no ha sido la única que ha salido a la luz y ha sido publicada en los diarios del país.

Según han relatado, Hong Jong habría dejado un mensaje con una profunda reflexión política y espiritual, que demuestra cómo actúan los soldados norcoreanos así como la devoción irracional que sienten por el "Comandante Supremo" (Kim Jong-Un).

En el diario de Hong Jong revelado por los soldados ucranianos se incluyen testimonios, lecciones militares e incluso dibujos que explican la forma de proceder y de pensar.

"Crecí en el seno de un grupo bendecido, estudié hasta el cansancio sin preocuparme por nada de este mundo", es uno de los primeros extractos de las notas. "Hay más amor desconocido que conocido y aceptado", dijo. "No sabía cómo reaccionar ante la felicidad que me rodeaba", prosiguió en un tono mucho más espiritual.

Pero sin duda, la parte más llamativa es la referida al líder supremo y a su país: "Como defender la patria es un deber sagrado del ciudadano y el mayor deber es defender la patria, que es la fuente de toda mi felicidad, me puse el uniforme militar de la revolución para proteger al Comandante Supremo", escribió.

Además, dejó constancia de lo que le ocurrió años atrás cuando traicionó a su propio partido ya que "cometí actos ingratos contra el Comandante Supremo". "Los pecados que he cometido son imperdonables, pero mi patria me ha dado un camino para renacer, para un nuevo comienzo en la vida", continuó. "Ahora no tengo más opción que devolver la confianza que me dieron. Estaré en primera línea de esta operación".

Finalmente, se refirió de forma directa a Kim Jong-Un: "Cumpliré incondicionalmente las órdenes del Comandante Supremo Kim Jong Un, incluso si me cuesta la vida", continuó. "Mostraré al mundo entero el coraje invencible y el sacrificio de las Fuerzas Especiales Rojas de Kim Jong Un (Comandantes Rojos). Cuando ganemos la guerra y regresemos a nuestra patria, presentaré una petición al partido", concluyó.