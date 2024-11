Una británica decide quedarse en España y no regresar jamás a Reino Unido tras enamorarse de este gesto de los españoles

Una mujer llamada Geo se mudó del Reino Unido a España y su experiencia fue tan buena que decidió quedarse en el país. Lo ha explicado en un video de TikTok, donde ha acumulado más de 80.000 'me gusta' y bastantes respuestas de usuarios. Uno de ellos ha afirmado que le encantaría "poder salir del Reino Unido, pero no tengo ni idea por dónde afirmar". Otro, por el contrario, ha revelado que, en su caso, "mudarme al Reino Unido me ha afectado mucho".

Además, Geo ha afirmado que no sentirá mucha nostalgia, ya que se ha habituado al estilo de vida de los españoles. "Me siento como una persona mucho más sana en España gracias a la comida que como y al tiempo que paso al aire libre. Además, es muy normal socializar durante una semana y no esperar a los fines de semana, que es algo que me encanta de vivir aquí" ha destacado la mujer.

"Ya sea para tomar una copa, un café o desayunar, siempre hay cosas que hacer durante la semana y los fines de semana. Además, por la mañana, gente que ni siquiera conoces te dice buenos días, lo que me parece una forma muy agradable de empezar el día", ha añadido.

Respecto a los precios, aunque ha afirmado ser consciente de que "han aumentado en todas partes" ha defendido que "siempre hay algo que hacer aquí, y realmente no tienes que gastar mucho dinero. Normalmente, pasamos los fines de semana dando un paseo, viendo amigos, saliendo a tomar algo o tomando unas tapas".