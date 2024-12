Una familia se ve obligada a romper las reglas de un experimento televisivo al cuarto día al detectar esta amenaza

Tres semanas sin arrancar su coche. Esta era la norma que tenía que seguir una familia de Dinamarca en un experimento de TV Midtvest. El objetivo era descubrir si es realmente posible vivir sin coche en el centro y oeste de la región de Jutlandia.

El intento de saber si se pueden encontrar alternativas al transporte en coche para emitir menos CO2 en esta zona del país, sin embargo, no salió como esperaban. Al cuarto día del experimento la familia Rokkjær, de Vedersø, que participó en el experimento, se vio obligada a romper las reglas, según detalla el medio danés.

La familia tuvo que ir a una fiesta de cumpleaños en Bonnet, al suroeste de Lemvig, y los domingos no hay autobuses a Vedersø. En lugar de autobús o tren, la familia puede pedir un coche con conductor a través de Flextur, otra alternativa de transporte público. Un viaje que, sin embargo, cuesta 273 coronas danesas (36,6 euros) para cuatro miembros de la familia, ya que los dos más pequeños viajan gratis.

"No debemos quejarnos, es una opción. Pero creo que es un poco ridículo llamarlo oferta, por 40 kilómetros y unas buenas 2.000 coronas (ida y vuelta, por 268 euros)", dijo Ulla Rokkjær, madre de la familia. Mientras, su marido, Martin Rokkjær, añadió: "Hay un mínimo de cuatro cumpleaños en esa dirección al año, y también los visitamos más allá de eso, por lo que no será una opción económica".

Durante el experimento, la familia recibió bicicletas eléctricas y, aunque Ulla y Martin Rokkjær querían usarlas para ir a la fiesta de cumpleaños, no se atrevieron, ya que no hay carril bici. "Los coches se han hecho más grandes, las máquinas agrícolas se han hecho más grandes, pero las carreteras no se han hecho más grandes. Puede parecer una mala excusa, pero creo que es un problema real", declararon sobre la seguridad de esta opción.

"Cuando los camiones pasan por carreteras pequeñas y vas en bicicleta, simplemente no es óptimo, no me siento cómodo con eso", señaló Martin. Además, Ulla tampoco cree que la bicicleta sea una opción segura en las estrechas carreteras de la zona ni frente a los fuertes vientos.