Una investigadora del CSIC revela la trampa tóxica que se oculta en las palomitas de microondas

Ethel Eljarrat, investigadora del CSIC experta en plásticos, plastificantes y compuestos en envases alimentarios, ha acudido al programa del nutricionista Carlos Ríos, donde ha revelado trampa que se oculta en las palomitas de microondas.

"Hay unos compuestos que son los que evitan que se te pegue, que se conocen con el nombre de perfluorados, que también son muy tóxicos", ha explicado. Además, ha señalado un estudio que se enfocaba específicamente en las palomitas que se ponen en el microondas.

En este estudio, según ha agregado Eljarrat -que trabaja en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del CSIC-, "comentaban que solo con una bolsa de estas palomitas se ingieren más contaminante de este tipo que con la dieta de toda una semana".

Ante esto, Ríos ha preguntado sorprendido: "¿Por el propio packaging que tiene dentro de las palomitas para que no se peguen?". "Sí, porque claro pones la bolsa, pero lo que no quieres es que se te queden pegadas al envoltorio. Y para que no se queden pegadas al envoltorio ponen estos compuestos repelentes que son tóxicos", ha remarcado la experta.