Venezuela da un paso más para que el país rompa relaciones con España

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha dado un paso más hacia la posible ruptura de todas las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Este martes, la Comisión de Política Exterior del parlamento venezolano presentaba una resolución en la que se insta al presidente Nicolás Maduro a "evaluar" esta posibilidad una semana después de que los votos de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y PNV permitiesen la aprobación de, como se puede leer en el documento remitido al gobierno chavista, "la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España" que reconoce al líder opositor Edmundo González como presidente electo tras las elecciones presidenciales de julio y que ha abierto una crisis entre ambos países.

El diputado Roy Daza fue el encargado de leer el documento ante la Asamblea Nacional. En su intervención, rechazó tajantemente la resolución del Congreso español y exhortó a los parlamentarios españoles a "respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió, soberanamente", a Nicolás Maduro como "presidente reelecto" en los comicios de julio.

“No aceptaremos que ningún gobierno extranjero imponga condiciones o se inmiscuya en nuestros asuntos internos”, señaló Daza en su intervención, en una clara advertencia a Madrid. La propuesta de resolución también denuncia que la ultraderecha española haya dado refugio a lo que califican de "criminales fascistas y terroristas convictos y confesos" que, junto con "la derecha venezolana", han "promovido golpes de estado fallidos en el país, así como la explosión de violencia para generar desestabilización".

El proyecto que previsiblemente saldrá adelante se presentó a solicitud del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien, la semana pasada, apostó la redacción de una resolución para que "todas las actividades de índole comercial de empresas españolas cesen de inmediato", en respuesta a lo que consideró como "el atropello más brutal" de España "desde los tiempos" en los que Venezuela luchó por su independencia.

Cabello acusa a la CIA de dirigir al CNI



Por otra parte, en un encendido discurso ante la Asamblea Nacional de Venezuela, el ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, ha asegurado que "quien da órdenes al CNI es la CIA", en el marco del complot internacional que denuncia por Caracas para derrocar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro."Lo que saben también ellos es que no estamos diciendo todo lo que sabemos, como es lógico, ¿verdad? Porque hay detalles que no debemos decir. Por eso ellos no han salido abiertamente con sus posiciones", ha subrayado en la alocución.

Cabello también se refirió a la reciente detención de dos ciudadanos españoles, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, a los que acusa de tener vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), además de cuestionar que los jóvenes vascos estuvieran "de vacaciones en septiembre" y sugerir que estarían relacionados con prostitutas vinculadas a organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

El Gobierno español ha rechazado "rotundamente" cualquier insinuación de que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela y afirma que los dos detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. Por su parte, José Manuel Albares, ha pedido a su homólogo venezolano, Yván Gil que, "como marca la Convención de Viena" confirme la identidad de los dos detenido, informe de dónde se encuentran ahora y explique bajo qué cargos han sido detenidos.

Cabello ha detallado además que otro ciudadano estadounidense ha sido detenido en la capital, Caracas, por hacer fotografías "a instalaciones eléctricas y petroleras", así como a "unidades militares". "No es la primera vez que viene a Venezuela", ha subrayado. Estados Unidos ha negado cualquier participación de Washington en un complot para derrocar al Gobierno del presidente venezolano, Maduro, después de que las autoridades del país anunciaran el sábado la detención de otros tres estadounidenses y un checo.