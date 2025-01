Zelenski confía en un giro radical tras el esperado encuentro de Putin

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades ucranianas tienen puntos de vista muy diferentes sobre el fin de la guerra en Ucrania, iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022, por lo que cada lado trabaja a partir de suposiciones diferntes sobre lo que se puede lograr, según resalta el medio Politico.

Trump, que asumió el cargo hace poco más de una semana, ha prometido durante su campaña en repetidas ocasiones su intención de recortar la ayuda militar estadounidense a Ucrania y recientemente declaró que quería negociar un acuerdo entre Kiev y Moscú para poner fin a la actual guerra rusa.

Los funcionarios ucranianos no creen que Trump pueda lograr un acuerdo de paz favorable, pero apuestan a que la intransigencia de Putin acabe frustrando a Trump, lo que se traduciría en un mayor apoyo estadounidense a Ucrania. Su cálculo se basa en la creencia de que Putin no aceptará nada menos que la rendición total de Ucrania, algo que esperan, por alguna razón, que Trump rechace, según apunta el medio Euromaidan Press.

Putin declaró la semana pasada estar dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense para hablar de todos los temas que interesan a Moscú y Washington, incluida Ucrania. "Estaría bien que nos reuniéramos, teniendo en cuenta la realidad actual, y habláramos con calma sobre todos los temas que interesan tanto a Estados Unidos como a Rusia", dijo el jefe del Kremlin en una entrevista con el presentador de la televisión estatal rusa Pável Zarubin.

Putin agregó que en Moscú han tomado nota sobre la disposición de Trump para un "trabajo conjunto" y están abiertos a ello. Según el líder ruso, Rusia puede tener "muchos puntos de coincidencia" con la nueva Administración estadounidense.

"En general, por supuesto, podemos tener muchos puntos de coincidencia con la Administración actual, buscando soluciones a cuestiones claves de la actualidad. Se trata tanto de asuntos de estabilidad estratégica, como de económicos", subrayó.

En cuanto a Ucrania, Putin opinó que si Trump hubiera sido reelegido en 2020 sin que "le robaran esa victoria", posiblemente no habría estallado la guerra en Ucrania. "Si fuese elegido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, entonces, tal vez, no se habría producido la crisis en Ucrania que surgió en 2022", dijo.

Putin, quien aseguró tener relaciones "de confianza" con el nuevo mandatario de EEUU, insistió en estar abierto para un diálogo sobre Ucrania, pero reiteró que Kiev tiene un decreto que le prohíbe iniciar esas negociaciones con Rusia. "Creo que los que pagan dinero (para armar a Ucrania) deben obligarles a hacerlo (negociar con Moscú)", recalcó y agregó que, en su opinión, Kiev "tendrá que hacerlo".

En cuanto a la amenaza de Trump de imponer más sanciones a Rusia si no pone fin a la guerra, Putin respondió que no cree que el líder estadounidense vaya a tomar decisiones que perjudiquen la economía estadounidense. "Dudo que (Trump) tome decisiones que dañen la economía estadounidense. No sólo es una persona inteligente sino también es pragmático", aseveró.

Trump dijo el pasado jueves estar dispuesto a reunirse con Putin "de inmediato" para negociar un acuerdo de paz en Ucrania. "Por lo que escucho, creo que Putin quiere verme. Me reuniré tan pronto como pueda. Quiero decir, de inmediato. Cada día que no nos reunimos, soldados están muriendo en el campo de batalla", dijo. Previamente, el mandatario estadounidense amenazó a Rusia con más sanciones y aranceles si se niega a pactar el fin de la guerra en Ucrania