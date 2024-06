Zelenski descarta "diálogos secretos" por la paz: "Hay que definir un plan"

Volodimir Zelenski reclama una segunda cumbre de paz sobre Ucrania. El presidente del país lo ha solicitado en una comparecencia junto al aún cabeza del Consejo Europeo, Charles Michel, previa a la reunión de los líderes europeos en Bruselas.

La cita, que se desarrollará durante jueves y viernes, contará con la participación del propio Zelenski, que firmará un acuerdo sobre garantías de seguridad. En base a él, los Veintisiete se comprometen a seguir apoyando militar y económicamente a Kiev.

No obstante, el líder ucraniano ha pedido ir más allá al solicitar "nuevos pasos". Entre ellos, negociar una nueva cumbre tras la celebrada en Suiza, en la que Kiev presentaría un "plan conjunto" con medidas concretas para detener el conflicto.

"Hay que definir un plan y ponerlo en la mesa en cuestión de meses. No tenemos mucho tiempo, no queremos tener guerra durante años", ha asegurado Zelenski, aclarando que no sirven los "diálogos secretos".

A su juicio, los contactos internacionales tienen que producirse de forma abierta, descartando cualquier fórmula "secreta" con las autoridades rusas, con las que ha indicado que no ha tenido contacto desde el estallido de la guerra.

"Da igual quien habla con quien o si hay diálogo secreto, tenemos que hacerlo abiertamente, para nosotros es importante", ha indicado el mandatario ucraniano.

En la cumbre europea no sólo se hablará de Ucrania en términos bélicos. Se tratará también el inicio de las negociaciones de adhesión a la UE, comenzadas oficialmente el pasado martes:

Agradecido a todos los líderes de la UE "por este resultado histórico", Zelenski dejó claro junto a Michel que "todos sabéis cuánto quéremos estar en la UE; hemos esperado esto durante un largo periodo de tiempo".