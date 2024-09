Zelenski desvela el punto flaco de las armas de Ucrania

Volodimir Zelenski, el 4 de agosto de 2024, en el Día de las Fuerzas Aéreas, visitando tropas en un lugar no identificado de Ucrania.

Ucrania no puede ser más clara: no tiene suficiente munición, ya que la entrega de paquetes de ayuda desde Estados Unidos y Europa es lenta, por lo que no está siendo posible equipar ni siquiera a cuatro de las 14 brigadas necesarias para pelear con ciertas garantías contra los invasores rusos. Lo ha desvelado, con amargura y hasta enfado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una entrevista para el programa GPS de Fareed Zakaria en la CNN.

En respuesta a la pregunta de por qué, después de la adopción de un gran paquete de ayuda occidental, no se ven resultados, no acaba de llegar una cantidad suficiente de municiones para Ucrania, el mandatario señaló que hay muchas razones diferentes para ello. "En primer lugar, todo va muy lento. En segundo lugar, necesitamos 14 brigadas para estar preparadas. Hasta ahora no hemos podido equipar brigadas de este paquete, ni siquiera hemos equipado a cuatro", enfatizó Zelenski.

El jefe de Estado añadió que su país está usando la producción nacional de drones para compensar el déficit de municiones, "lo cual no es suficiente, pero lo logramos". De hecho, es una de las sorpresas de esta guerra: la capacidad de la industria local de defensa.

Zelenski también señaló que, antes de la decisión positiva del Congreso de Estados Unidos, de aceptar 61.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, el psado 20 de abril, Ucrania utilizó todo lo que pudo durante ocho meses. "Trasladamos lo que tenemos en reservas, y lo que tenemos almacenado, o lo que está en reservas, las brigadas que necesitamos ahora, lo que tenían, les quitamos todas sus armas", dijo el mandatario.

Ahora es el momento, dice, de ir a más. Zelenski prepara ya un viaje inminente a EEUU, cuya fecha aún se desconoce, en el que se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para presentarle su llamado Plan de la Victoria y volver a pedirle que permita a Kiev utilizar contra territorio ruso los misiles de largo alcance estadounidenses.

Fundamentado en gran medida en los resultados conseguidos por Ucrania en la región de Kursk, donde las tropas de Kiev mantienen bajo su control decenas de localidades, el plan consta también de una parte económica e incluye propuestas sobre el papel que ha de tener Kiev en la arquitectura de seguridad de posguerra y sobre las medidas a tomar para presionar a Rusia a poner fin a la guerra, según ha adelantado el propio Zelenski.

La falta de más detalles sobre su contenido ha propiciado numerosas especulaciones. En una información publicada este fin de semana, el diario alemán Bild aseguraba que el plan incluía la petición ucraniana de usar misiles occidentales contra territorio ruso y planteaba la posibilidad de congelar el conflicto, y parar por tanto las hostilidades, en ciertas zonas del frente.