Zelenski: "Somos invencibles, pero hoy ningún país puede defenderse solo" 

"Somos invencibles, pero hoy ningún país puede defenderse solo". Volodimir Zelenski hace balance un año de resistencia después del inicio de la invasión rusa.

Convertida en la capital del mundo por la efemérides, Kiev concentra hoy todas las miradas. Y desde allí, Zelenski ha atendido a los medios internacionales para reclamar a sus aliados la unidad prometida, porque "si todos hacemos lo que depende de nosotros, ganaremos".

"Todos los aliados vamos a estar juntos, se van a cumplir las palabras dadas. Y Ucrania hoy se defiende, pero no estamos solos y por eso esta agresión no va más allá del territorio ucraniano", ha añadido, en línea con su postura de hace meses. El líder ucraniano siempre ha afirmado que Rusia busca ir más allá de las fronteras de su país.

Tras celebrar su rotundo éxito en la Asamblea General de la ONU, que ha apoyado de forma abrumadora su plan de paz, ha planteado organizar una cumbre con "países de todos los continentes", con la guerra como eje central.

Igualmente, ha dedicado unas palabras a los países y políticos considerados 'equidistantes' entre Ucrania y Rusia que no piden la retirada de tropas rusas. Sobre ellos ha apuntado que "si nunca has estado en la guerra, si no has perdido a nadie, es difícil entender lo que pasa".

Dudas con China

Más dubitativo se ha mostrado sobre fórmulas alternativas de paz, como la presentada por China y consistente en 12 puntos, aunque celebra que "por lo menos China ha comenzado a hablar sobre nosotros, nos ha llamado 'país invadido', y creo que eso está bien. Pero China no es precisamente proucraniana y hay que ver con qué actos siguen estas palabras".

"A mí es que realmente no me parece una proposición. Realmente solo un país participante en un conflicto me parece capacitado para hacer eso. Cuando China nos dice que presenta una fórmula, nos da a entender que no quiere implicarse en el conflicto. Espero que China apueste por el lado correcto y, efectivamente, no suministre armas a Rusia", ha explicado, antes de avisar que la intervención de Pekín en el conflicto podría ser un desencadenante de un conflicto mundial.

Por lo menos China ha comenzado a hablar sobre nosotros, nos ha llamado 'país invadido', y creo que eso está bien. Pero China no es precisamente proucraniana Volodimir Zelenski

De igual modo, y sobre una oferta de mediación de Turquía, el presidente considera que la propuesta de Ankara, un país mucho más próximo a Ucrania, "llega demasiado tarde" visto el fracaso de los esfuerzos iniciales llevados a cabo por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En un tono distendido con periodistas de medio mundo, Zelenski ha llegado a confesar que ha cometido "muchas equivocaciones", pero lo más importante es que "no se ha perdido el país". Con un gesto más afectado ha confesado también que su peor día fue al descubrir los crímenes en Bucha tras la retirada rusa: "Aquello fue horrible, yo pensé que había venido el diablo".

La concatenación de eventos en torno a Ucrania contrasta con la sobriedad del otro lado tras días de grandes festejos. En Rusia no ha habido ningún acto oficial por el día del aniversario, entre el silencio del Kremlin y protestas individuales rápidamente sofocadas por las autoridades.