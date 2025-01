Zelenski pide un final de guerra justo y deja un recado: "Putin no teme a Europa"

Global Images Ukraine via Getty

Con el conflicto a punto de cumplir los tres años de duración, los líderes de Rusia y Ucrania mantienen una ardua batalla por conquistar el interés del presidente estadounidense Donald Trump, el cual podría actuar como una pieza fundamental en las posibles negociaciones sobre paz. En este sentido, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que las "garantías de seguridad sin Estados Unidos no serán suficientes", ya que "Putin no teme a Europa".

Por ello, según ha destacado, es importante mantener una buena relación con el presidente republicano Donald Trump, pues "eso es exactamente lo que teme Putin. No quiere que un Trump fuerte apoye a Ucrania, porque eso sería una Ucrania fuerte", ha subrayado.

"Nos gustaría que esta guerra tuviera un final justo. No tenemos miedo. Rusia no es tan fuerte, pero no queremos perder más vidas, hombres y mujeres", ha defendido el mandatario ucraniano, que ha abogado por el diálogo y por aumentar la presión internacional.

"Creo que las garantías que nos brinda Europa nunca serán suficientes. Los europeos no comprenden que, sin garantías de seguridad de Estados Unidos y del presidente Trump, no será suficiente. Putin no tiene miedo a Europa, lamentablemente es así", ha destacado Zelenski.

Durante el discurso del mandatario de Ucrania en el Foro Económico de Davos, este insistió en la petición que realizó Trump sobre aumentar el gasto en defensa al 5% de su PIB en los países miembros europeos de la OTAN. Y afirmó que la guerra debe terminar de forma democrática, ya que "ahora hay una oportunidad de lograr una paz real",