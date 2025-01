Zelenski señala a Europa: "Es una falta de honradez"

Durante una reunión con representantes del Consejo Internacional de Medios en el Foro Económico Mundial de Davos celebrada este miércoles, Volodímir Zelenski expresó su frustración por unas declaraciones que considera deshonestas de algunos líderes internacionales sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN.

"Creo que al principio algunos países no han adoptado una política muy transparente y no nos han apoyado en la OTAN. Se trata de una declaración falsa: 'Sí, Ucrania estará en la OTAN'", criticó el presidente ucraniano, quien añadió que "eso no es justo para Ucrania ni para los ucranianos".

Asimismo, denunció la falta de honestidad tanto de algunos dirigentes ucranianos como internacionales al mencionar promesas que, según él, nunca se cumplieron: "Nos prometieron que estaríamos en la OTAN. Y eso también es una falta de honradez".

Por otra parte, el presidente ucraniano atacó la postura débil de países clave como Alemania y Estados Unidos respecto a la adhesión de Ucrania "porque dialogaban con los rusos". "Y creo que perdieron ese diálogo. Lo perdieron porque siempre apelan al hecho de que alguna vez tuvieron algún tipo de acuerdo con los rusos. Como ucraniano, tengo una pregunta: ¿por qué de repente acordaron con nosotros sin nosotros?", planteó.

El presidente de Ucrania destacó su descepción por quienes lideran el bloqueo a la adhesión del país a la OTAN "Son cuatro países: EEUU, Alemania, Hungría y Eslovaquia. Pero si EE UU cambiara de opinión, eso iría adelante". Ante esa falta de garantía, aseguró que los europeos deberían desplegar "un mínimo de 200.000 soldados" como contingente para asegurar la paz.