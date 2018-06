10 jóvenes talentos a seguir en el Mundial de Rusia

En el Mundial de Rusia veremos a algunos jóvenes talentos ya consolidados en grandes ligas como Kylian Mbappé (PSG), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United) u Ousmane Dembele (Barcelona). Los dos primeros nacidos en 1998 son futbolistas que, a pesar de su juventud, ya se han consagrado en el primer nivel del fútbol mundial. Mbappé está llamado a ser uno de esos futbolistas que marque una época, posee unas cualidades extraordinarias. Alexander-Arnold jugó hace sólo unos días la final de Champions League ante el Real Madrid. El joven inglés ha aprovechado muy bien la confianza que Klopp le ha dado tras la lesión de Nathaniel Clyne. Por otro lado, Rashford y Dembele, nacidos en el 97. El inglés es un habitual de las alineacions de Mourinho y Dembele a pesar de que no ha obtenido un protagonismo esencial en el once inicial del Barcelona los más de 100 millones que el conjunto azulgrana desembolsó por el jóven francés ponen de manifiesto la esperanza que hay en Can Barça en su talento.

En este post vamos a destacar a 10 futbolistas en edad Sub-21 que apuntan a tener un futuro prometedor y que podrían ya demostrar su valía en este Mundial. Además, os dejaremos una lista de otros jugadores jóvenes interesantes que están convocados para participar en la cita mundialista.

Amine Harit (1997) - Marruecos

La temporada pasada tuvo un rendimiento fantástico en el Nantes. El Schalke 04 se fijó en él y pagó cerca de 8 millones de euros para hacerse con sus servicios. Es un mediapunta que puede actuar también en banda. Tiene una muy buena conducción con su pierna derecha. Es rápido y posee capacidad para driblar contrarios. A pesar de jugar el último mundial sub-20 con Francia elegió Marruecos para representar a la selección absoluta.

Rodrigo Bentancur (1997) - Uruguay

Bentancur fue parte del acuerdo que la Juventus alcanzó con Boca Juniors por Carlos Tévez. El club italiano aprovechó la situación para asegurarse a uno de los futbolistas sudamericanos con más futuro. Esta temporada ha tenido presencia en 20 partidos en la Seria A y otros importantes encuentros como la ida de los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid. Es un centrocampista que destaca por sus pases largos. Tiene capacidad para manejar la batuta del equipo y distribuir el balón con mucho dinamismo.

Ruben Dias (1997) - Portugal

Ha sido una de las apariciones europeas de la temporada. Ya venía pisando fuerte en las categorías inferiores de Portugal. Ha acumulado 24 partidos como titular en la primera división portuguesa con el Benfica. Es un defensa central bastante completo. Maneja varios registros. Por un lado, es muy contundente en los duelos defensivos y va muy bien de cabeza. Por otro, es muy preciso en sus pases y ayuda mucho en la salida de balón desde atrás.

Breel Embolo (1997) - Suiza

Delantero que pertenece al Schalke 04. No está teniendo todo el protagonismo que se le esperaba en Alemania pero todavía tiene mucho margen de mejora. A pesar de su corta edad ya acumula 23 internacionalidades con su selección absoluta. Es un atacante muy incisivo que ataca muy bien los espacios de las defensas contrarias. Tiene un tren inferior muy potente y un cambio de ritmo diferencial.

Seung-Woo Lee (1998) - Corea del Sur

Lee llamó la atención del Barcelona con tan sólo 12 años. Se incorporó a "La Masía" y esa fue una de las razones por las que el Barcelona fue sancionado por la FIFA por fichar jugadores internacionales menores de 16 años. El año pasado tras disputar el Mundial Sub-20 el Hellas Verona lo fichó por 1,5 millones de euros. Esta temporada ha disputado 14 encuentros con el primer equipo en la Serie A y se espera que su crecimiento vaya a más. Es un jugador polivalente que puede jugar en todas las posiciones de ataque. Es bastante rápido y tiene un gran manejo del balón en espacios reducidos.

Bassem Srarfi (1997) - Túnez

Srarfi es de esos futbolistas que te entra por el ojo nada más verlo. Juega en el Niza como extremo derecho a pierna cambiada puesto que es zurdo. En cada partido deja detalles de jugador de máximo nivel. Le falta regularidad pero tiene unas habilidades que hacen albergar esperanza para que sea un crack. Tiene una técnica exquisita. Destaca por su 1 contra 1 y sus conducciones pegadas al pie. También tiene una capacidad para deshacerse de los contrarios driblando excepcional.

Ismaïla Sarr (1998) - Senegal

El Rennes, que había obtenido una gran cantidad de dinero por la venta de Ousmane Dembele, decidió invertir 17 millones de euros en Sarr procedente del Metz. El jóven senegalés es un extremo con una potencia en las piernas fuera de lo común. Tiene una potencia en su físico al alcance de muy pocos futbolistas en el mundo. Su 185 cm le hacen ser muy fuerte en los duelos también. Maneja bien la diestra cuando se encuentra cerca del área y suele acumular un buen número de asistencias.

Luka Jovic (1997) - Serbia

Cedido por el Benfica al Eintracht de Frankfurt. Ha sido parte de la histórica temporada que ha realizado al conjunto alemán donde se ha coronado como campeón de la copa alemana. Ha contribuido con 8 goles en la Bundesliga a pesar de sólo haber sido titular en 9 ocasiones. Es un "killer", un delantero nato que finaliza las acciones de manera excepcional. Se le nota cómodo en el área y en las inmediaciones de la portería donde no suele fallar.

Youri Tielemans (1997) - Bélgica

25 millones fue el precio que tuvo que pagar el Mónaco para firmarlo del Anderlecht. Con solo 16 años ya era un futbolista habitual en las alineaciones del conjunto belga. Ha conseguido hacerse un hueco en la convocatoria del seleccionador Roberto Martínez por delante de jugadores como Radja Nainggolan. Actúa como mediocentro, maneja las dos piernas, tiene mucha llegada al área y aporta muchísimo trabajo al colectivo. Es un jugador bastante sacrificado en labores defensivas.

Ramadan Sobhi (1997) - Egipto

Centrocampista que pertenece al Stoke aunque todo apunta que en los próximos días firmará por el Huddersfield Town. Con 26 partidos con la selección absoluta y solo 21 años es un jugador fijo en las convocatorias de Egipto. Suele actuar en banda izquierda a pesar de ser diestro. Jugador que aporta mucho trabajo al colectivo. Es algo irregular en su rendimiento pero en el país faraón le tienen muchas fe en su evolución.

Aquí os dejo una lista de otros jugadores jóvenes sub-21 que van a participar en la copa del mundo 2018.

Daniel Arzani (1999) - Australia

Gabriel Jesus (1997) - Manchester City

Kasper Dolberg (1997) - Dinamarca

Albert Gudmunsson (1997) - Islandia

Hamza Mendyl (1997) - Marruecos

Achraf Hakimi (1998) - Marruecos

Youssef En-Nesyri (1997) - Marruecos

Edson Álvarez (1997) - México

Francis Uzoho (1998) - Nigeria

Chidozie Awaziem (1997) - Nigeria

Ismael Diaz (1997) - Panamá

Dawid Kownacki (1997) - Polonia

Nikola Milenkovic (1997) - Serbia