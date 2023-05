El alimento de los astronautas es el futuro alimento en la Tierra

Miles de reseñas y artículos —no todos con aval científico— animan a incluirla en la dieta como ingrediente indispensable de una correcta nutrición. Se refieren a la espirulina, cuyo nombre científico es Arthrospira platensis. Esta alga azul verdosa debe su nombre a la forma espiral que adopta, y parece que ha llegado a nuestras vidas para quedarse.

Esta es un alga bacteriana con unos importantes valores nutricionales, reconocida por la OMS como un superalimento, es decir, un alimento que por sus características, propiedades y beneficios para la salud es conveniente incluir en la dieta.

Este, no es un término médico y, como recuerdan los investigadores Tomás Lafarga y Ana Sánchez Zurano en el portal The Conversation, es importante aclarar que no existe un único alimento mágico que pueda satisfacer todas nuestras necesidades nutricionales.

A pesar de esto, sí reconocen muchos beneficios de la espirulina. Es "rica en vitaminas y minerales, y contiene calcio, fósforo, magnesio, vitamina A, vitamina K, vitamina E y vitamina B2, B3 y B6, y su alto contenido en hierro es especialmente interesante, ya que este es mas habitual en productos de origen animal", han afirmado

El alimento del futuro

Sin embargo, han destacado que "lo que ha despertado el creciente interés en este alimento es su elevado contenido en proteínas —característica que llevaron a incluirla como ingrediente en las barritas con las que se alimentan los astronautas—", aseguran los expertos .

Los últimos estudios, según ha publicado Computer Hoy, indican que la espirulina es el alimento con más proteínas del mercado, y además son de la más alta calidad. El problema actual es que la mayoría de las proteínas que consumimos provienen de la carne y los huevos, y su producción es cada vez menos sostenible, porque es una gran fuente de contaminación, gases de efecto invernadero y consumo de recursos.

Mientras, la ventaja de la espirulina es que su producción es muy ecológica, ya que solo necesita luz solar para crecer y además su fotosíntesis es más eficiente que la de las plantas, así que convierten el CO2 en oxígeno, limpiando el aire.

Todas estas propiedades, además, han hecho que la espirulina sea uno de los principales alimentos que los astronautas llevarán en los viajes a la Luna y Marte.