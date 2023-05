Salud y no restricción: el reto de reentender qué es una dieta 

"Conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento". Así define el diccionario de la RAE a la dieta. Sin embargo, tiene una acepción coloquial más: "Privación completa de comer". Y así es como lleva siglos usándose. Como un método de restricción de alimentos cuyo objetivo es conseguir un cuerpo más delgado.

El Día Internacional sin Dietas, que se celebra cada año el 6 de mayo, nació para luchar contra la industria de los productos dietéticos y parece que ha llegado para quedarse. Cada vez son más los movimientos body positive que pretenden visibilizar todo tipo de cuerpos y reivindicar la aceptación de uno mismo sin importar el tamaño o la talla.

"Me parece estupendo y maravilloso que exista este día, creo que es un buen inicio para empezar a intentar normalizar que no hay que estar en constante guerra con nuestros cuerpos", comenta Sara Vega, dietista-nutricionista. Reflexiona que "no hace falta que me guste mi cuerpo para cuidarlo, respetarlo y aceptarlo".

Y Aitor Sánchez, creador del blog de nutrición y dietética Mi dieta cojea, está de acuerdo: "Entendido como una reivindicación para criticar las restricciones alimentarias injustificadas o el concepto anticuado de 'régimen' me parece bien".

Falsas creencias de las "dietas milagro"

El principal objetivo de este día es concienciar de los peligros que supone enfrentarse a un cambio de alimentación sin supervisión de un especialista, o con las recomendaciones de personas que no tienen ninguna titulación. En este punto surgen las "dietas milagro", que prometen resultados rápidos, pero con graves perjuicios para la salud.

"Estoy totalmente en contra de las dietas milagro porque el efecto que se busca es negativo contra la salud fisiológica, la salud mental y la monetaria", defiende Vega. "Se busca un cuerpo determinado en un corto espacio de tiempo y para conseguirlo se hacen auténticas barbaridades", se lamenta.

Sánchez refuerza esta misma opinión, ya que considera que "es un enfoque de la nutrición que tiene las patas muy cortas porque busca prometer resultados resultados muy rápidos y muy llamativos que no son positivos para la salud". Es consciente de que "se popularizan rápidamente porque su plan de marketing es muy simplista y muy llamativo para la gente que busca un cambio".

Sin embargo, la realidad es que no funcionan: "No solo no son efectivas sino que además pueden resultar peligrosas", advierte el nutricionista, quien alerta, además, de que este tipo pautas "pueden estar retrasando la dietoterapia correcta". Vega destaca otra desventaja más: "Toda dieta milagro viene acompañada del consiguiente efecto rebote, no existe ninguna que no lo tenga".

"Se pierde dinero, se pierde salud y se pierde autoestima", concluye la nutricionista.

La mala fama adquirida por la palabra "dieta"

"La palabra dieta no tiene por qué tener una connotación negativa, de hecho muchos de los trastornos de la conducta alimentaria que trato mejoran aplicando una dieta, por eso suelo coordinarme con nutricionistas", opina Beatriz Sánchez García, psicóloga en el centro En versión original Psicología (Segovia).

"Cuando pienso en la palabra dieta me viene a la cabeza algo saludable y sano, lo que no considero dieta son los extremos a los que se lleva", manifiesta. En sus palabras, en salud mental usarla es "muy arriesgado porque pretende abarcar mucho y para estar bien todo pasa por el equilibrio".

"Cuando pienso en la palabra dieta me viene a la cabeza algo saludable y sano" Beatriz Sánchez García, psicóloga

"Desde el punto de vista real, dieta es simplemente el conjunto de alimentos que cualquier persona come a diario", comenta Vega. Sin embargo, es consciente de que siempre se ha utilizado este término para designar a las restricciones de comida que se pautan para tratar de bajar peso.

"Para mí esta palabra está vinculada a una alimentación saludable, a que no haya excesos", se justifica la psicóloga. Y explica que la utiliza para "buscar el equilibrio entre las personas que están obsesionadas con la delgadez y las que se dan atracones por culpa de la ansiedad". Sin embargo, en las consultas con niños y adolescentes trata de evitar su uso: "Les digo que no pueden comer lo que quieran, que se tienen que cuidar, que hay que tener una alimentación saludable... Todo con la intención de que coman de forma equilibrada".

Aitor Sánchez es muy crítico con las acepciones de la palabra dieta porque para él es "una prescripción de una forma de comer y seguir utilizándola como un término peyorativo contribuye a que no la veamos en toda su dimensión". Cree que esto el resultado de "muchos años de enfoques súper conservadores en los que la dieta era una fotocopia que había que seguir" y considera que "se debería ver de otro modo, de la misma forma que una planificación deportiva, como una intervención personalizada".

La relación entre los cánones de belleza y los TCA

"Los cánones de belleza son uno de los detonantes para buscar una dieta, buscan un cuerpo normativo y no entienden la diversidad corporal", expresa la nutricionista Vega, que añade que el problema que surge con esto es que "toda persona que se salga de esa normatividad va a estar en constante lucha con su cuerpo y eso va a hacer que pruebe dieta tras dieta para alcanzar un ideal de belleza, que en muchos casos no va a ser posible".

La psicóloga Beatriz Sánchez García confiesa que nunca ha tratado a ningún paciente afectado directamente por culpa de la 'operación bikini'. No obstante, cree que puede convertirse en un peligro para las personas a las que se les junta con otros factores de riesgo, como los TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria).

Un ejemplo son los pacientes que sufren anorexia y bulimia, que según comenta suelen ser "excesivamente perfeccionistas, con baja tolerancia a la frustración, con falta de seguridad y con una imagen muy pobre de sí mismas". Atendiendo a su dilatada experiencia profesional, la mayoría de estas personas suelen ser "chicas en edad de ir al instituto, con buenas notas académicas y con un nivel de autoexigencia elevado".

En ese mismo sentido, habla sobre el problema que crean los cánones de belleza que están llegando a través de las redes sociales: "Tenemos la percepción totalmente distorsionada porque ni siquiera son reales como los de antes, se frivolizan y mandan una imagen inalcanzable". Todo esto afecta a la autoestima que, explica, "debe ser cuidada desde que los niños son pequeños".

"Los cánones de belleza se frivolizan y mandan una imagen inalcanzable" Beatriz Sánchez García, psicóloga

Cree que la autoimagen y el autoconcepto, partes fundamentales de la autoestima, son "muy delicadas en niños y adolescentes y están en riesgo por todas las influencias externas que tienen", por eso alega que lo más importante para protegerla es "tener mucho cuidado y no caer en comparaciones". "Todo lo que sea mejorar la percepción de nosotros mismos desde un concepto real siempre va a llevar a tener un mayor equilibrio y una mayor seguridad", explica.

Potenciar una buena relación con la comida

A la hora de mantener una alimentación saludable, el nutricionista Sánchez recomienda la dieta mediterránea "porque es algo muy justificado en nuestro entorno" aunque cree que "no se ha promocionado de forma correcta". Considera que "todo lo que sean alimentos de proximidad cumplen la premisa de vida saludable".

Vega, por su parte, no es una dietista-nutricionista al uso. De hecho, se define como "nutricionista antidieta". Su método, 'Nutrición con gusto', pretende buscar la salud por encima de todo lo demás. Pone en práctica con sus pacientes "un proceso de reeducación alimentaria consciente, equilibrada y flexible basado en un enfoque, no en una dieta".

"Elijo no tener báscula en consulta para darle espacio a los aspectos que de verdad tienen un impacto en la salud: energía, sueño, estrés, hábito intestinal, relaciones sociales... trabajando en recuperar tanto la salud física como la libertad mental", argumenta. Y explica que durante sus sesiones huye del "enfoque pesocentrista de la salud, donde se dice que solo puedes tener salud si tienes un cuerpo delgado y es erróneo".

"No tengo báscula en consulta para dar espacio a otros aspectos que tienen impacto en la salud" Sara Vega, dietista-nutricionista

Su objetivo es focalizarse en todos los aspectos de la salud que están relacionados con la alimentación saludable: "Puedo trabajar en la salud fisiológica introduciendo en la rutina alimentos más nutritivos, pero también puedo trabajar en la salud mental haciendo que no se martiricen por salir fuera a comer cosas que se salen de lo establecido". Añade que su premisa es "buscar la salud para todas las tallas" porque es algo que existe, "no por tener un peso u otro se está más o menos sano".

En su perfil de Instagram propone recetas saludables sin dejar de utilizar alimentos ricos y "prohibidos" en las típicas dietas, como el chocolate o las pizzas.