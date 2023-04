Si atas a tu perro en la puerta de un establecimiento te expones a esta multa 

La nueva ley de bienestar animal, aprobada en marzo con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, En Comú Podem, Galicia en Común, EH Bildu y la CUP, entrará en vigor el 29 de septiembre. La norma introduce cambios sustanciales y limitaciones en el cuidado de las mascotas, algunas de las cuales han generado preocupación entre los dueños de animales de compañía y los profesionales del sector.

Por ejemplo, no se permitirá tener a las mascotas en terrazas o patios ni dejarlas sin supervisión durante más de tres días consecutivos. También se prohíbe llevar animales atados a vehículos en movimiento y utilizar su carne para consumo humano. El artículo 27 de la ley recoge todas las prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía, incluyendo la prohibición de mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento. Esto, según El Debate, incluiría dejar al perro esperando mientras se hace algún recado o permitirle campear a sus anchas en pueblos pequeños.

La ley también establece que los establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, restaurantes, bares y en general cualquier otro lugar en el que se consuman bebidas y comidas podrán facilitar la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo a zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos. Sin embargo, la ley no aclara si se permitirá dejar a los animales atados mientras se realizan compras, por lo que la solución sería dejar al animal en casa mientras se hacen recados.

En cuanto a las sanciones, el artículo 80 de la ley establece infracciones leves, graves y muy graves, incluyendo entre las leves toda conducta que conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente o las derivadas del incumplimiento de responsabilidades administrativas por parte de los titulares o responsables del animal. Por lo tanto, dejar al perro atado en la calle se consideraría una infracción leve y podría ser sancionada con un apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros.