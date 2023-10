El animal que espera entrar próximamente en la lista de la nueva ley animal con gatos, perros y hurones

La entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal el pasado 29 de septiembre ha traído consigo numerosas modificaciones de gran relevancia para los propietarios de animales. Una de las más importantes si no la que más, es la de la nueva clasificación de 'animales domésticos', de la que se han eliminado una gran cantidad de especies.

En este sentido, le gobierno ha establecido que solo los gatos, perros y hurones son considerados a partir de ahora como "domésticos", borrando de esa lista a otros como hámster, iguanas, conejos, tortugas...

Pero debido a las grandes modificaciones, todavía siguen existiendo dudas respecto a muchos apartados de la nueva legislación: seguros de los perros, qué se puede y no se puede hacer con ellos, qué hacer en caso de tener un animal considerado ahora ilegal, etc.

El periquito, ¿posible nuevo animal de compañía?

Todo esto condiciona muchos aspectos de la vida diaria de infinidad de personas y uno de los animales por el que más quejas y disconformidades se han producido es el periquito. Este ave tan común hasta ahora en los domicilios españoles podría estar cerca de entrar en la lista junto a los gatos, perros y hurones y considerarse como un animal de compañía.

Realmente no incumple ninguna de las medidas establecidas por las que se ha prohibido la tenencia de muchos de los animales: no supone riesgo para la salud de personas o animales, no es una especie invasora y tampoco es una especie silvestre protegida. Al mismo tiempo, para que una especie sea considerada como animal de compañía debe presentar facilidad en su cautiverio y contar con un alojamiento adecuado.