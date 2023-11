El veterinario Víctor Algra resuelve el misterio de la leche de vaca en gatos y perros 

El veterinario Víctor Algra ha visitado el plató de Zapeando, donde se ha pronunciado sobre un gesto que muchas personas realizan cuando se encuentran un cachorro de gato o perro: darles un cuenco de leche de vaca.

Algra ha dejado claro que "no es recomendable" y "está mal". Frente a la leche de vaca, ha explicado que "hay preparado comerciales que vienen con leches maternizadas específicas para perros y gatos".

"No hay que olvidar que son mamíferos y cada mamífero tiene la leche de su madre que es la que tiene que tomar", ha agregado. "Para salvar un momento se la podemos dar, pero no es lo ideal, no es recomendable. Lo recomendable es la suya", ha resaltado.

En el caso de encontrarse con un gato en la calle, lo principal ha señalado, es darles nutrientes y la leche que tengamos más a mano, por lo que la de vaca se la podemos dar para salir del paso, "pero se la tenemos que cambiar inmediatamente".

Ya que esta leche no está bien balanceada y los nutrientes no son los adecuados para ellos, "son mucho menores", ha destacado. Además, les puede provocar síntomas digestivos como malas digestiones, diarreas, vómitos, según ha contado.