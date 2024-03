Las serpientes hacen saltar las alarmas en Ibiza

"Las serpientes han llegado a las Pitiusas para quedarse, sobre todo en Ibiza". Esta es a conclusión a la que ha llegado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern tras la colonización de estos reptiles en los últimos tiempos.

Como recoge Diario de Ibiza, entre abril y noviembre del año pasado se han capturado un total de 2.896 serpientes invasoras en las Islas Baleares. Esto supone un incremento del 2,18% con respecto al año anterior.

Del total, 2.007 ejemplares se atraparon en Ibiza, lo que confirma una reducción del 26% de estos animales en la isla. Los otros 889 se recogieron en Formentera, donde los reptiles capturados han aumentado un 33,8% con respecto al 2022.

Colonización de la serpiente de herradura

Estas cifras demuestran que la serpiente de herradura ha colonizado las Islas Baleares. Pero no ha sido la única especie capturada, también se han detectado serpientes blancas en Formentera. Se han ido expandiendo "desde el área nordeste de Ibiza hacia la zona sudoeste de la isla", según Lluís Parpal, gerente del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib). Sin embargo, es importante recalcar que ninguna de estas especies es peligrosa, aunque sí que preocupan "los efectos que puedan tener sobre los ecosistemas de las islas".

El caso de Formentera es el más fácil de sobrellevar, puesto que al tener una población de serpientes más localizada será más sencillo intentar erradicar la invasión. No obstante, Parpal no tiene toda la confianza porque "todavía no podemos asegurar que eso sea posible, va a requerir de esfuerzo continuado a lo largo de los años".

El gerente del Cofib concluyó que en la campaña de control de la colonización en Ibiza trabajaron siete técnicos, que pusieron en marcha 1.360 trampas, mientras que en Formentera fueron dos técnicos con apoyo puntual y 350 jaulas.