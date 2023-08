Qué fue de Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson

Corrían los años 80. La fama del Rey Pop estaba en pleno apogeo y la extravagancia que rodeaba a su persona lo llevó a adoptar a un pequeño simio. El chimpancé Bubbles se convirtió en una de las más célebres compañías de Michael Jackson. La estrella del pop lo adquirió en 1983, cuando el animal era un bebé, y recorrió junto a él gran parte del mundo durante el Bad World Tour.

El pequeño simio vivía como uno más de la familia en Neverland, el rancho del cantante. Con el tiempo, el animal comenzó a crecer, a ganar peso y a volverse más agresivo. Por lo que tuvo que abandonar el hogar de los Jackson. En un principio, convivió con el entrenador Bob Dunn, según Vanity Fair. Y, cuando este falleció, pasó a otro lugar en el que continúa residiendo a día de hoy.

El Hollywood de los simios

Bubbles habita desde 2005 en el Center for Great Apes (Centro de Grandes Simios) de Wauchula, en Florida. Y lo hace junto a otros simios que han sido criados por humanos y que no saben desenvolverse en sus hábitats naturales. Hay chimpancés que han servido para el mundo de la ciencia y algunos que han trabajado en el cine. De hecho, Bubbles no es la única gran estrella que vive en el centro.

"Tenemos muchas celebridades simias del entretenimiento aquí", ha explicado la fundadora del centro Patti Ragan, en declaraciones recogidas por France24. Junto a Bubbles se encuentra Popi, una orangutana que debutó en la gran pantalla de la mano de Clint Eastwood en Every Which Way but Loose (1978). También está Tango, que fue la imagen del mítico refresco de naranja Tang. Y Jonah y Jacob, los mellizos que protagonizaron la versión de El planeta de los simios (2001).

Pero no sólo hay chimpancés que hayan estado relacionados al mundo del cine. Otros animales que han experimentado la vida del circo o que han sido objeto de estudio en el mundo de la ciencia también residen en este centro, que nació en 1990, el año en el que a Ragan le pidieron que se hiciera cargo de un orangután bebé cuando todavía trabajaba a modo de voluntaria en un zoológico. Tras este, se fueron sumando más animales a su cargo hasta que, finalmente, montó un refugio.

Desde 1993 funciona a modo de organización sin ánimo de lucro. Su financiación procede de las donaciones. Y al recinto, de 40 hectáreas, sólo se puede acceder con invitación, dado que no funciona a modo de parque ni de zoo. De hecho, únicamente pueden entrar al mismo los donantes.

Los 40 años de Bubbles

El célebre chimpancé de Jackson, que nos deleitó a todos con su particular versión del moonwalker en los 80, cumplió el pasado mes de abril los 40 años. Y, junto a los encargados del centro, lo celebró con una fiesta. Los detalles de la misma los compartieron a través de las redes sociales del refugio. "¡40 y fabuloso!", comienzan enunciando en el post.

"¡Chimpancé Bubbles cumplió 40 este mes y tuvo una fiesta con temática de burbujas hoy con sus amigos Oopsie, Boma, Jessie y Ripley! Las chicas estaban centradas en los dulces de comida, pero Bubbles estaba más interesado en saludar a los visitantes y mirar todas las decoraciones", añaden.

Así es la nueva vida de Bubbles, el chimpancé que acompañó a Michael Jackson por el mundo y que apareció en algunos de sus videoclips, como el de Liberian Girl.