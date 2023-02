¿Qué tamaño tiene una ballena? Las comparaciones más sorprendentes

Si alguna vez has nadado un poco más allá de la orilla y has sentido una cierta inquietud al no hacer pie, en cierto modo es normal. Pero es más normal aún si conocer el descomunal tamaño que pueden llegar a tener los animales que viven en los océanos, y sin duda las ballenas son un ejemplo cristalino de ello.

De hecho, conociendo un poco los datos sobre un ejemplar concreto, cuyas comparaciones con otros animales como los elefantes son demenciales, todas las dudas sobre cuál es el animal más grande del mundo se despejen.

Hablamos de la Balaenoptera musculus Intermedia, Ballena Azul Antártica para los amigos y desconocedores de la lengua de Cicerón.

180 toneladas y 29 metros de largo

Un buzo se aproxima a una Ballena Azul. Gerard Soury

La Ballena Azul Antártica pesa 180 toneladas, más o menos lo mismo que 33 elefantes, según la organización ambientalista WWF. Puede llegar a medir 29 metros de largo y ni que decir tiene que en comparación con el ser humano es como alrededor de 10 o 12 personas de estatura media puestas una encima de otra.

Semejante cuerpo, cuyo corazón tiene las dimensiones de un coche pequeño, precisa de 3.600 kilogramos de Krill, pequeños crustáceos similares a un camarón, por día para nutrirse.

Actualmente, la ballena azul antártica se encuentra en "peligro crítico", según WWF, ya que su población fue víctima de una serie de campañas de caza masiva a principios del siglo XX en las aguas del Atlántico Sur. Los ejemplares estimados eran 125.000 en 1926 a apenas 3.000 en 2018.

Segunda posición: Rorcual común

Rorcual común. Michael Valos

Se le conoce en la intimidad como Balaenoptera physalus. El Rorcual común está en la segunda posición de animales más grandes del mundo, por apenas dos metros no iguala el tamaño de su compañera Antártica, mide 27 metros.

Su cuerpo es largo y estilizado, de un color más tirando a gris salvo la panza, que la es blanca. Existen dos subespecies según sus hábitats: el Rorcual del Norte, que vive en las aguas septentrionales del océano Atlántico y el Rorcual Antártico, que como su nombre indica, mora en las profundidades de ese ese océano. El primero suele ser más grande.

Comparte dieta con la Ballena Azul, principalmente Krill y otros pequeños peces y moluscos, y por desgracia también tienen en común su difícil supervivencia.

Debido también a las cazas masivas, su población se calcula en torno a los 3.000 ejemplares en el hemisferio sur, donde su población llego a ser de 750.000

Y cierra el top 3 Groenlandia

Una ballena boreal junto a un buzo. Getty Images/iStockphoto

La Ballena de Groenlandia o, chovinismos aparte, Ballena Boreal o de cabeza de arco, fue bautizada en la jerga científica como Balaena mysticetus, y es la única especie de ballena barbada, adjetivo que le viene de los filamentos (conocidos como "barbas" y que pueden medir hasta tres metros) que tiene en las fauces.

Puede llegar a alcanzar hasta 18 metros de largo y 100 toneladas de peso. No suele moverse de las aguas del Océano Ártico, se siente cómoda en el frío. Desgraciadamente, esta ballena también se ha visto seriamente afectada por la caza, sobre la cual no existió una moratoria hasta 1966. De los 50.000 ejemplares que se estima que llegó a contar, en la actualidad restan algo menos de la mitad, 24.900