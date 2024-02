Aguas grises recicladas, la nueva forma de hacer cerveza sostenible

¿Imaginas beberte una cerveza que se ha elaborado con agua recogida de duchas y lavabos? Puede sonar a locura, pero hace meses que la compañía de tratamiento de aguas Epic Cleantec y la cervecera Devil's Canyon Brewing, decidieron unir sus esfuerzos para desarrollar en Estados Unidos una bebida única que, además de poder consumirse, tenga un sentido didáctico al plantear otros usos que se le puede dar al agua reciclada.

A pesar de que la Epic Onewater Brew no puede encontrarse, por cuestiones legales, en las estanterías de los supermercados estadounidenses, sí que ha conseguido en pocos meses llamar la atención no solo de los amantes de la cerveza sino también de medios tan influyentes como la CNN, The New York Times o The Guardian, explica el portal Xataka.

El proceso de elaboración de la Epic Onewater Brew empieza con la recogida de miles de litros de aguas grises de las tuberías de un edificio de San Francisco, que se transportan como un tesoro líquido hasta la planta de Devil's Canyon Brewing, donde tiene lugar la magia.

En ese proceso, es crucial el sistema One Water desarrollado por Epic Clantec. Un proceso que tiene la capacidad de reciclar hasta un 95% de las aguas residuales que se recogen en duchas y lavabos. Una buena opción para elaborar esta bebida porque es de buena calidad y más barata que el agua del grifo.

En cuestión de semanas, las aguas grises se transforman en una cerveza tipo Kölsch, con un sabor refrescante y carácter suave. En un primer lote, se llenaron más de 7.000 latas.