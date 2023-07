La nueva oferta en abierto de Movistar amenaza a Netflix, HBO y Prime Video

Las plataformas de streaming están en pleno momento de cambio. Mientras que Netflix ha eliminado su plan básico sin anuncios en algunos países, HBO Max está en medio de su reestructuración al pasar a ser únicamente Max y Movistar también ha movido fecha.

El operador ha confirmado que a partir del 1 de agosto relanzará Movistar Plus+ reforzando el servicio de streaming con más canales y más contenido audiovisual. El cambio será automático para todos los clientes de miMovistar que tengan el paquete MovistarPlus Esencial que con este relanzamiento será más potente.

Además, los clientes de miMovistar que no tengan este paquete podrán contratar Movistar Plus+ por once euros al mes en cualquier momento a través de los canales habituales. La novedad de la compañía llega para los que no son clientes de este operador, que también podrán disfrutar de este servicio.

Para hacerlo tendrán que contratar el paquete por catorce euros al mes y lo verán en modalidad OTT, es decir en "streaming vía APP a través de la web de Movistar+".

Esto es todo lo que incluye el servicio según ha informado el operador:

Cine con un estreno diario al que se suma una amplia oferta cinematográfica comercial, las películas premiadas en los Oscar así como la ceremonia en exclusiva, largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplia oferta de cine español.

Series con todas las originales de Movistar Plus+ y una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos con las pantallas estadounidenses.

Deportes como baloncesto, rugby, tenis…con los mejores encuentros de competiciones como la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LaLiga Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España y Wimbledon y los Masters 1000.

Fútbol con un Partido de LaLiga y uno de la Champions League cada jornada, encuentros que se irán conociendo semanalmente y que se seleccionarán en función del interés de las competiciones.

Documentales de todos los géneros y los más destacados del panorama internacional y nacional, con producciones de marcas como BBC y lo mejor del género del ‘true crime’.

Entretenimiento y música con los programas La Resistencia, El Día Después, Ilustres Ignorantes y novedades como That’s my Jam, así como conciertos y los grandes festivales.