La OCU avisa sobre lo que suele poner en el gel de baño y que no debe liarte

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dedicado su último análisis a los geles de baño, y ha aprovechado para avisar de dos asuntos que pueden confundir a los compradores.

Como señalan, los fabricantes "suelen resaltar lo que a ellos les interesa", con reclamos como "la presencia de sustancias de origen natural, que están tan de moda, o la ausencia de compuestos que tienen mala fama": "Esto es un arma de doble filo, porque el producto que no alardea de nada puede parecer más inseguro o mediocre. Además, los mensajes que empiezan por 'sin' a veces contribuyen a alarmar de forma innecesaria".

En este sentido, la OCU aconseja no dejarse influir por dos reclamos que suelen figurar en los envases de gel.

Uno de los más habituales es el de 'dermatológicamente testado". Esto no indica más que el hecho de que que el producto se ha probado bajo la supervisión de un dermatólogo. "Si no nos dan información sobre qué se ha medido ni en qué condiciones o con qué método, al final es un mensaje muy cojo. Y el problema es que da la apariencia de que el producto es más seguro o más respetuoso con la piel que los otros que no llevan esa alegación. No lo creas sin más", avisa la organización.

El otro mensaje del que recomienda andarse con ojo es del 'pH neutro'. Según apuntan, es un reclamo confuso, porque la cifra del pH neutro es 7 y "no es la que conviene a nuestra piel". "Nuestra piel tiene un pH en torno a 5, ligeramente ácido. Así que un producto que quiera ser respetuoso con la piel debiera tener un pH ligeramente ácido y no neutro".

En su análisis la OCU estudió 15 geles de baño, 13 en el formato habitual y dos en pastilla, y sólo cinco obtuvieron buenas notas.

Del estudio destacaron tres: Lipikar Gel lavant de La Roche-Posay (entre 11,89 y 19 euros el envase de 750 ml con dosificador), Gel de ducha Hidratación profunda de Dove (entre 3,49 y 4,51 euros el envase de 750 ml) y el Gel de ducha Biomeprotect, Dermo Protector de Sanex (entre 2,99 y 4,18 euros el envase de 550 ml). Aquí puedes acceder al comparador.