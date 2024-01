Las diez comidas que los nutricionistas nunca toman

Comer bien es fundamental para mantener una buena salud y el principio de año es el momento que muchos eligen para cambiar de hábitos y desterrar de su dieta alimentos plagados de azúcar o ultraprocesados.

Desde hace años los nutricionistas han advertido de los peligros de consumir habitualmente este tipo de alimentos y de su impacto negativo en la salud tanto a corto como a largo plazo. Por eso el diario estadounidense NY Post ha recopilado algunas de las comidas que los nutricionistas jamás toman.

Bebidas de café

El dietista Manuel Villacorta desaconseja este tipo de bebidas de café frías o dulces ya que suelen estar cargadas de azúcares y contienen muchas calorías, ya que en algunos casos exceden el número recomendado para una comida.

Bacon

Bacon. Volodymyr Krasyuk via Getty Images

Para la nutricionista Bonnie Taub-Dix el bacon no es un alimento recomendable por la cantidad de grasa de cerdo que contiene, mucha de ella saturada. Además, también recuerda que tiene un alto contenido en sodio.

Chocolate con leche

El azúcar es la razón principal por la que la nutricionista Amanda Sauceda no toma chocolate con leche y prefiere optar por el chocolate negro.

Carne poco hecha

El debate sobre si está mejor la carne poco hecha, al punto o más pasada es habitual en cualquier mesa y en cuanto a gustos no hay nada escrito. Sin embargo, el nutricionista Jill Weisenberger asegura que evita a toda costa tomarla poco hecha porque no quiere "enfermar". El experto asegura que puede generar problemas estomacales y, en casos más raros, las bacterias pueden ser peligrosas si no se cocinan. Para él, no merece la pena jugársela.

Pretzels

"Son básicamente un gran bol de azúcar", asegura la dietista Keri Glassman, que defiende que esta típica galleta no tiene ningún ingrediente beneficioso para la salud.

Helado de leche de coco

Jonathan Valdez, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Nueva York, advierte de que helados como el de leche de coco pueden parecer más sanos que los convencionales pero no es así. Además de que nutricionalmente no es bueno, Valdez asegura que este tipo de helado sabe mayoritariamente a coco independiente del sabor que se elija y tiene una textura peor que el helado convencional, por lo que recomienda consumir de manera esporádica el helado de toda la vida y disfrutarlo en lugar de estas alternativas poco saludables.

Donuts

"Los donuts están hechos de harina, azúcar, aceite, sabor artificial y poco más", señala la nutricionista Liz Weiss, que advierte especialmente del hábito de tomar estos dulces a la hora del desayuno.

Ostras crudas

Un plato de ostras. Getty Images/iStockphoto

Nancy Clark, especialista en nutrición deportiva, no aconseja tomar las ostras crudas directamente de la concha ya que cree que no es seguro.

Mantequilla de cacahuete light

Aunque lo parezca, según la nutricionista Tanya Zuckerbrot la mantequilla de cacahuete light no es necesariamente más sana que la convencional y, de hecho, contiene más carbohidratos y azúcar.

Tartas preparadas

Este tipo de producto está plagado de edulcorantes, colorantes artificiales y en algunos casos grasas trans, por lo que tal y como recuerda la nutricionista Jenna Braddock, no son recomendables y muchos menos apropiados para niños. Siempre mejor preparar un postre en casa.