Un bar de Barcelona sin barra es nombrado mejor bar del mundo en 2023

La española Sips ha ganado el premio a la mejor coctelería del mundo de 2023 en una ceremonia de entrega celebrada este martes en Singapur, tras encabezar la lista de los The World's 50 Best Bars.

En concreto, el bar de Simone Caporale y Marc Álvarez, que el pasado año ocupó la tercera plaza, sucede como la mejor coctelería del mundo a la también barcelonesa Paradiso, que se alzó con el galardón el pasado año.

De esta forma, el podio de las mejores coctelerías del mundo la completan la neoyorkina Double Chicken Please, que se sitúa en la segunda posición, seguida por la mexicana Handshake Speakeasy, que cierra en la tercera plaza.

Por su parte, Paradiso se ha situado en la cuarta posición tras ganar en 2022, mientras que el madrileño Salmon Guru de Diego Cabrera cede una plaza respecto al año pasado para ocupa la decimosexta posición del ranking internacional.

Ubicada en el corazón de Barcelona, el nuevo No.1, Sips, combina un diseño elegante con una técnica de vanguardia para crear una divertida "drinkery house" (casa de bebidas) de Simone Caporale y Marc Álvarez.

Aprovechando las lecciones aprendidas durante sus ilustres carreras, Caporale fue parte del dúo creativo que llevó al Artesian de Londres a obtener el título The World's Best Bar una cantidad récord de cuatro veces, mientras que Álvarez pasó casi una década en el revolucionario grupo de restaurantes elBarri de Ferran y Albert Adrià, el ingenioso enfoque del dúo en torno a la mixología creativa brilla en innovadores servicios de haute couture a precios pret-a-porter.

"Traduciendo de manera fluida la innovación contemporánea y la precisión técnica en un divertido programa de cócteles, acompañado de la hospitalidad más acogedora, Sips es un ganador digno del título The World's Best Bar", ha señalado William Drew, director de Contenido de 50 Best.