¿Cuándo sale la nueva canción de Rosalía? Día, hora y todos los detalles de 'LLYLM'

Es su jugada maestra: colgar un pequeño adelanto de cómo suena una nueva canción en redes sociales para que sus fans se encarguen de viralizarlo. Y el pasado 6 de enero Rosalía lo volvió a hacer: adelantar por sorpresa en TikTok un fragmento de su próximo lanzamiento, LLYLM, siglas de Lie like you love me —Miénteme como si me quisieras—. Lo hizo con un vídeo de 24 segundos en el que aparecía con su chico, Raw Alejandro, sobre una especie de embarcación, moviendo la boca al ritmo del audio que sonaba de fondo. La cantante lo borró a los pocos minutos, pero sus fans ya se lo habían guardado y pronto corrió como la espuma por las redes.

El 9 de enero repitió la estrategia con un nueva publicación de menos de medio minuto, que esta vez no borró, y el 19, por fin, mostró la portada del single y anunció la fecha definitiva de su lanzamiento: el viernes 27 de enero.

Y aunque la hora aún es un misterio, desde ese mismo día, la función pre-saved de Spotify y pre-add de Apple permiten añadir la canción a la cola de la playlists de los usuarios antes de que se publique para poder escucharla desde el mismo momento en el que esté disponible en las plataformas.

¿Su primer tema en inglés?

"I don't need the honesty / Baby lie like you love me / Lie like you love me / Cover me in a dream / I'll ve yours / or fantasy / Who needs the honesty? / Baby lie like you love me / Lie like you love me / Maybe at the end / It becomes real", dice la letra que la catalana ha adelantado en sus vídeos y que aparecía rotulada en uno de ellos. De ser así toda la cacnión, este será el segundo tema de la artista en inglés, además de las colaboraciones con James Blake, Travis Scott y The Weeknd. El primero I see A darkness formaba parte de su primer álbum de estudio Los ángeles.

Pero además del estreno de LLYLM, en los próximos días la cantante de Despechá tiene una importante cita con los Grammy 2023, el 5 de febrero, en Los Ángeles. Rosalía está nominada en las categorías de Mejor álbum de rock o alternativo latino por Motomami y Mejor vídeo musical de formato largo por la performance en TikTok de la canción del mismo nombre. De conseguir los dos gramófonos, la artista pondría el broche de oro a un año en el que Motomami brilló en todo el mundo.