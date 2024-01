Acusan al cineasta canario Armando Ravelo por insinuaciones sexuales a una joven cuando era menor

Tras las denuncias por abusos sexuales de Carlos Vermut, las mujeres del mundo del cine han condenado las agresiones y algunas se han atrevido a hacer público el acoso sufrido por parte de otros directores. Es el caso de la artista multidisciplinar y actriz Kloset Quintana, quien ha acusado a través de sus redes sociales, al cineasta canario Armando Ravelo por hacerle insinuaciones sexuales cuando ella era menor de edad.

"Creo que hablo en nombre de muchas si digo que estamos muy cansadas de que haya tantos hombres en las altas esferas haciendo uso de su poder para violar, acosar y manipular a otras. En este caso, también vuelve a tratarse de un director de cine afincado en Canarias y subvencionado por el Gobierno", ha empezado diciendo en la publicación en la que recalcaba que las denuncias hacia Vermut la habían animado a hacerlo.

Tal y como ha relatado conoció al director de cintas como La piel del volcán en un taller de cine que realizó en un videoclub."Desde ahí se mantuvo una conversación esporádica donde yo solo quería ser vista y que contaran conmigo para algo, mientras él para ver si colaba, no solo me incitaba a tener sexo con él sino que me habla de drogas y porno", ha señalado.

La actriz ha lamentado la rabia que le han producido estos comentarios en su post, que acompaña a través de pantallazos de sus conversaciones con él en redes sociales, ya que se ha dado cuenta de que no es la única que ha vivido este tipo de experiencias con él.

En las imágenes se puede leer que Ravelo le dice comentarios como "¿Te mola hacer cosas malas?" y añade "soy muy mayor para las otras maldades contigo. Bien pensado tampoco estaría mal". Asimismo, califica de "sexy" una de sus fotografías y posteriormente le dice que está "viendo porno", para decirle luego que "es broma".

Al hacer pública su experiencia, otras actrices canarias han contado en Instagram que vivieron experiencias similares.

"Querida, hemos tenido experiencias diferentes, pero sé lo que hay con esta persona. Tristemente, lo descubrí después de que me arrasara por dentro, por suerte y sin saber muy bien cómo una parte de mí me salvó y pude salir del agujero negro en el que estaba", ha comentado la actriz de Lanzarote, Marta Viera.

La actriz y cantante Nati Vera también se ha sincerado con ella: "Yo también he sufrido más de un episodio. Más de una insinuación que por supuesto rechacé. De hecho lo he denunciado siempre en mi círculo cercano, lo he acusado siempre y me negué a volver a trabajar con él".

Por su parte, Ravelo se ha borrado las redes sociales, pero ha hablado con la Cadena Ser y ha admitido "totalmente" la conversaciones con la actriz. "Lo asumo y desaparezco", ha indicado "pese a las consecuencias horripilantes que tiene para mí". Además, ha calificado sus comentarios como "muy tontos, fuera de lugar e ineducados".

El canario ha asegurado que hace años que se encuentra tomando decisiones para que su vida esté en "otras condiciones": "Sé que dejé muchos cadáveres en el camino".

Al ser preguntado por el citado medio sobre la minoría de edad de Quintana, se ha justificado diciendo que cuando la conoció pensó "que era mayor". "Cuando me dijo que tenía 15 años pensé que estaba bromeando", ha añadido y ha relatado que cuando se percató de que "quizá" su edad era de verdad, "ya cortó".

"Estamos en un época en la que los hombres tenemos que revisar nuestras conductas. Asumo todas las consecuencias. El fuego purifica", ha añadido.